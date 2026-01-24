Fra gli anticipi odierni per il campionato di calcio di serie A si disputa Lecce-Lazio. La partita del “Via del Mare” è in programma alle 20,45. Il Lecce deve tornare a fare punti dopo tre sconfitte consecutive, due delle quali contro la prima e la seconda in classifica una dietro l’altra. La situazione in graduatoria non ammette di perdere altro terreno.

Chi se la passa davvero male, in serie B, è il Bari che oggi a Cesena si presenta da penultimo in classifica e il nuovo allenatore Moreno Longo, richiamato dopo l’esonero di Vivarini (e del ds Magalini). Diciotto final saranno da qui al termine del campionato, ha detto Longo. Si inizia oggi alle 15.

Serie C, varie partite di anticipo oggi. Nel girone C fra le altre Latina-Foggia alle 14,30 e Casarano-Az Picerno alle 17,30.