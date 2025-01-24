Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Dal 24 gennaio al 15 marzo 2025 torna il Sudestival, il festival lungo un inverno della Città di Monopoli, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma. Il festival è espressione dell’Apulia Cinefestival Network, afferisce all’AFIC ed è componente della Rete dei Festival dell’Adriatico.

Giunto alla sua 25esima edizione, il Sudestival è il punto di riferimento del cinema italiano di qualità in Puglia, grande schermo delle opere prime del cinema italiano, della recente produzione di DOC e di cortometraggi italiani, nella splendida cornice della città di Monopoli.

Un traguardo importante, un quarto di secolo per un’edizione ricca di ospiti importanti, eventi, e proiezioni in anteprima che vedrà il fulcro come sempre nel concorso dei lungometraggi, a cui si affiancherà il concorso dei documentari – a cura di Maurizio Di Rienzo -, la sezione Gli Imprescindibili, le Masterclass, Corta è la notte – selezione di cortometraggi a cura de La Rete dei festival dell’Adriatico – e il cinema per i più piccoli con la sezione Kids – a cura di Marino Guarnieri.

Ecco il programma del weekend di apertura:

Venerdì 24 gennaio

– In mattinata, ad inaugurare la sezione Masterclass sarà la regista Margherita Ferri , campionessa di incassi con il suo ultimo film, Il ragazzo dai pantaloni rosa, che racconterà ai ragazzi come ha trasposto sul grande schermo una storia e una tematica delicata nell’incontro “Dall’idea all’opera: la regia”.

sarà la regista , campionessa di incassi con il suo ultimo film, Il ragazzo dai pantaloni rosa, che racconterà ai ragazzi come ha trasposto sul grande schermo una storia e una tematica delicata nell’incontro “Dall’idea all’opera: la regia”. – La serata di apertura è dedicata all’anteprima pugliese di E se mio padre, il film diretto da Sole Tonnini, in un appuntamento che vedrà la presenza della regista insieme agli attori Claudia Gerini, Massimo Ghini, Luca Scapparone e la piccola Margherita Pantaleo. Il film è liberamente ispirato alle vicende familiari di Sole Tonnini, che ha deciso di reinterpretare in chiave comedy-onirica la scoperta della doppia vita di suo padre. A Claudia Gerini e Massimo Ghini saranno consegnati rispettivamente il Premio “Eccellenti Visioni”- Sudestival 2025 e il Premio “Alla Carriera” – Sudestival 2025.

Sabato 25 gennaio

– La giornata si apre con la seconda Masterclass del festival: la protagonista sarà Esmeralda Calabria , che racconterà il lavoro e il ruolo strategico del montaggio ne La Stranezza di Roberto Andò nell’incontro dal titolo “Costruire il film: il montaggio”.

del festival: la protagonista sarà , che racconterà il lavoro e il ruolo strategico del montaggio ne La Stranezza di nell’incontro dal titolo “Costruire il film: il montaggio”. – A seguire, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa, il Sudestival dedica un Omaggio a Claudio Caligari , con la proiezione del suo iconico film Non essere cattivo.

a , con la proiezione del suo iconico film Non essere cattivo. – In serata verrà presentato il documentario Duse – The Greatest di Sonia Bergamasco. La regista, nota e apprezzata per i suoi innumerevoli ruoli di attrice, incontrerà il pubblico per raccontare il suo lavoro di autrice dedicato all’interprete più significativa del teatro italiano e riceverà il Premio “Buona la Prima!” – Sudestival 2025.

Domenica 26 gennaio

– La giornata che inaugura la Retrospettiva dedicata a Paolo Villaggio si apre con la partecipazione della figlia Elisabetta , che presenterà il suo libro Fantozzi dietro le quinte. Oltre la maschera. La vita (vera) di Paolo Villaggio (Baldini + Castoldi, 2021). Inoltre, la proiezione del film Brancaleone alle crociate di Mario Monicelli darà il via alla selezione di titoli che vedono e ‘riscoprono’ l’attore come protagonista di preziose pellicole d’autore, Gli Imprescindibili , in programma nelle settimane successive.

dedicata a si apre con la partecipazione della figlia , che presenterà il suo libro Fantozzi dietro le quinte. Oltre la maschera. La vita (vera) di Paolo Villaggio (Baldini + Castoldi, 2021). Inoltre, la proiezione del film Brancaleone alle crociate di darà il via alla selezione di titoli che vedono e ‘riscoprono’ l’attore come protagonista di preziose pellicole d’autore, , in programma nelle settimane successive. – A seguire, Elisabetta Villaggio presenzierà in qualità di consulente dell’opera anche alla proiezione del biopic dedicato al suo famoso papà Com’è umano lui! insieme al regista Luca Manfredi e a Vincenzo Zampa , attore protagonista.

presenzierà in qualità di consulente dell’opera anche alla proiezione del biopic dedicato al suo famoso papà Com’è umano lui! insieme al regista e a , attore protagonista. – Infine, per celebrare il cinquantenario del film e quindi di un’icona intramontabile, il primo weekend del Sudestival si chiude con la proiezione di Fantozzi di Luciano Salce. Il personaggio simbolo del servilismo, della “sfiga”, delle reazioni spropositate, ‘la più riuscita maschera del nostro cinema dopo Totò’, sarà al centro dell’incontro con il critico cinematografico Paolo Mereghetti ed Elisabetta Villaggio, dedicato al personaggio che Paolo Villaggio ha incarnato per anni, specchio di una determinata classe sociale, nonché della visione sociale e culturale di un’epoca.

Il Sudestival continua fino al 15 marzo, ecco le sezioni di quest’anno:

MASTERCLASS

24 gennaio – Margherita Ferri: “Dall’idea all’opera: la regia – Il ragazzo dai pantaloni rosa“

“Dall’idea all’opera: la regia – Il ragazzo dai pantaloni rosa“ 25 gennaio – Esmeralda Calabria : “Costruire il film: il montaggio – La stranezza“

: “Costruire il film: il montaggio – La stranezza“ 7 febbraio – Antonella Gaeta : “Il linguaggio delle serie TV – Qui non è Hollywood“

: “Il linguaggio delle serie TV – Qui non è Hollywood“ 22 febbraio – Francesco Costabile e Adriano Chiarelli : “Dalla pagina allo schermo – Familia“

e : “Dalla pagina allo schermo – Familia“ 1° marzo – Bruno Falanga : “Il ruolo della colonna sonora nell’opera filmica – Another End“

: “Il ruolo della colonna sonora nell’opera filmica – Another End“ 14 marzo – Piero Marrazzo : “Documentare la storia – I figli dell’Arat, L’Avamposto“

: “Documentare la storia – I figli dell’Arat, L’Avamposto“ 15 marzo – Daniele Ciprì: “Il ruolo strategico della fotografia – È stato il figlio“

GLI IMPRESCINDIBILI: LA RETROSPETTIVA DEDICATA A PAOLO VILLAGGIO

26 gennaio – Brancaleone alle crociate di Mario Monicelli (1970)

1° febbraio – Il… Belpaese di Luciano Salce (1977)

8 febbraio – A tu per tu di Sergio Corbucci (1984)

15 febbraio – La voce della luna di Federico Fellini (1990)

22 febbraio – Un bugiardo in paradiso di Enrico Oldoini (1998)

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

31 gennaio – Nottefonda, di Giuseppe Miale di Mauro

7 febbraio – Troppo azzurro, di Filippo Barbagallo

14 febbraio – Anywhere Anytime, di Milad Tangshir

21 febbraio – L’albero, di Sara Petraglia

28 febbraio – La cosa migliore, di Federico Ferrone

7 marzo – The Opera! Arie per un’eclissi, di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco

CONCORSO DOC

30 gennaio – Musicanti con la pianola, di Matteo Malatesta

6 febbraio – Come quando eravamo piccoli, di Camilla Filippi

13 febbraio – I nipoti dei fiori, di Aureliano Amadei

20 febbraio – Come se non ci fosse un domani, di Riccardo Cremona e Matteo Keffer

e 27 febbraio – Ogni pensiero vola, di Alice Ambrogi

6 marzo – Lirica Ucraina, di Francesca Mannocchi

CORTA È LA NOTTE – 1° MARZO

Apocalypsis, di Andrés Llanezas , Emmanuel Alcalá e Nicolás Sanabria

, e Empathy, di Mattia Marano

Due, di Matteo De Liberato

Mayday, di Simone D’Alessandro

La Confessione, di Nicola Sorcinelli

Il Taglio di Jonas, di Rosario Capozzolo

I Topi Ballano, di Manfredi Ostuni

Due Sorelle, di Antonio De Palo

SUDESTIVAL KIDS

30 gennaio – Presentazione del libro Chiedi al maestro. Confronti d’autore sull’animazione di Marino Guarnieri

31 gennaio – Laboratorio a cura di Marino Guarnieri

14 febbraio – Linda e il pollo, di Chiara Malta e Sébastien Laudenbach

e 21 febbraio – La bicicletta di Bartali, di Enrico Paolantonio

28 febbraio – Tito e Vinni: A tutto ritmo, di Alois Di Leo e Sérgio Machado

e 7 marzo – Prendi il volo, di Benjamin Renner e Guylo Homsy

I Media Partner del Sudestival sono Cinemaitaliano.info, FilmTv, Taxidrivers e Lifestyleblog.it.

Partner: Peugeot –Tartarelli Automotive di Monopoli, Cantina Museo “Albea” di Alberobello,

Canale 7, FAX Settimanale, Masseria Resort “Santa Teresa” di Monopoli, Albergo Diffuso di Monopoli e Monholiday, “GiùinLab-Ceramiche delle Puglie”, Panalight.

Tutto il programma e gli aggiornamenti sono consultabili su: www.sudestival.org – Facebook SUDESTIVAL – Instagram SUDESTIVAL