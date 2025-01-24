Di seguito il comunicato:
Presentare e premiare le eccellenze imprenditoriali della Puglia emerse da una ricerca condotta
sui dati di bilancio dell’esercizio 2023 di quasi 20 mila aziende. E’ il progetto di “Imprenditore
Smart” che concentra l’analisi sulla capacità delle aziende di creare valore in modo sostenibile e di
crescere in maniera sana, garantendo stabilità finanziaria a lungo termine. Non ci si limita a
considerare il fatturato, né il profitto, né il raggiungimento di specifici obiettivi. Si indaga,
attraverso una metodologia di ricerca quantitativa, (fondata su un attendibile metodo di
valutazione impiegato nelle transazioni societarie), la capacità di creare valore che genera anche
positivo impatto sociale, contribuisce allo sviluppo, al benessere collettivo.
La cerimonia di premiazione “Best Value Award” si terrà venerdì prossimo 24 gennaio a Bari
presso la Camera di Commercio a partire dalle ore 10: la manifestazione, giunta in Puglia alla
quarta edizione, è organizzata in collaborazione con il Consorzio Mestieri Puglia e Meridia
Consulting. L’adozione di un metodo di valutazione che non si limita al solo fatturato permette di
scoprire e valorizzare imprese meno conosciute ma economicamente solide, portando in luce
realtà imprenditoriali emergenti in grado di raggiungere risultati significativi e di dimostrare
notevoli capacità di resilienza.
Per rendere omogeneo il confronto, le imprese sono suddivise in quattro classifiche in base al
range di valutazione dell’azienda: tra 5 e 10 milioni di euro, le imprese “Ghepardo”; tra 10 e 50
milioni, le imprese “Pantera”; tra 50 e 100 milioni, le imprese “Tigre”; oltre 100 milioni, le imprese
“Leone”. Per ogni categoria saranno premiate 10 aziende con la maggiore crescita di valore. Novità
di quest’anno l’introduzione di un’altra sezione che premia invece la “corporate governance” delle
imprese, cioè l’insieme di norme, strutture e meccanismi che regolano i processi decisionali e di
controllo all’interno di una società. Un’efficace struttura di governance favorisce una gestione
orientata alla creazione di valore e al miglioramento dei risultati aziendali.
La premiazione sarà preceduta dalla illustrazione della ricerca: un rapporto contenente analisi
sintetica dei contesti economici di riferimento, il metodo di valutazione adottato, le classifiche e le
schede delle aziende con la crescita più significativa. In chiusura la presentazione delle prossime
iniziative e un buffet.