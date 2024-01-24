rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Bari-Ginevra, voli da maggio EasyJet

24 Gennaio 2024
Screenshot 20240124 035612

Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

Aeroporti di Puglia comunica che dal prossimo 4 maggio easyJet opererà un nuovo collegamento da Ginevra per l’aeroporto di Bari. La rotta verrà operata con due frequenze settimanali (martedì e sabato) nei mesi di Maggio, Giugno, Settembre e Ottobre. Saranno 3 invece le frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì) dal 26 Giugno al 30 Agosto.

 

“Il mercato elvetico è tra i primi mercati, in termini di incoming, per il sistema turistico e per la rete aeroportuale pugliese – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. L’annuncio del nuovo collegamento viene incontro alla forte domanda di capillarità di connessioni che viene non solo dal mercato turistico, ma anche dalle sempre più forti esigenze delle relazioni economiche.  Siamo fiduciosi del positivo riscontro da parte della clientela, consapevoli dei benefici che la disponibilità di collegamenti rapidi ed efficienti possono portare alle nostre comunità e al territorio. Il volo su Ginevra, che completa e arricchisce il network delle città svizzere collegate direttamente ai nostri aeroporti, rappresenterà una bella opportunità per la numerosa comunità pugliese residente in Svizzera, ma anche – ha concluso – per i pugliesi che decideranno di visitare una città e un territorio di particolare bellezza”.

 

Il volo su Ginevra, già in vendita da oggi, conferma la grande vivacità e il crescente appeal, non solo turistico, della Puglia su mercati che, anno dopo anno, si affermano in termini di arrivi e presenze.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: disavanzo da 350 milioni di euro, verso l’aumento delle aliquote Irpef per gli scaglioni più alti Ieri incontro tecnico Regione-ministero: non esclusi il coinvolgimento di una fascia più contribuenti più alta, tagli a servizi e riorganizzazione di ospedali

688812070 1305367445023914 4722324057163258775 n

Bari: stasera il corteo storico di San Nicola Festa patronale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione