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30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Puglia zona gialla Da oggi

24 Gennaio 2022
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Di Martino Abbracciavento:

L’aumento dei ricoveri ha causato il cambio di colore da oggi per la Puglia. All’atto pratico non cambia molto in termini di restrizioni eccetto per chi non ha il green pass.

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