Di Martino Abbracciavento:
L’aumento dei ricoveri ha causato il cambio di colore da oggi per la Puglia. All’atto pratico non cambia molto in termini di restrizioni eccetto per chi non ha il green pass.
tabella_attivita_consentite(1)
Di Martino Abbracciavento:
L’aumento dei ricoveri ha causato il cambio di colore da oggi per la Puglia. All’atto pratico non cambia molto in termini di restrizioni eccetto per chi non ha il green pass.
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