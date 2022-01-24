Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 24 gennaio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.117
Provincia di Bat: 323
Provincia di Brindisi: 339
Provincia di Foggia: 545
Provincia di Lecce: 801
Provincia di Taranto: 315
Residenti fuori regione: 24
Provincia in definizione: 7
126.262
Persone attualmente positive
717
Persone ricoverate in area non critica
67
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 190.285
Provincia di Bat: 56.412
Provincia di Brindisi: 51.644
Provincia di Foggia: 85.592
Provincia di Lecce: 82.938
Provincia di Taranto: 76.438
Residenti fuori regione: 4.021
Provincia in definizione: 1.595