Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 23 dicembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 279
Provincia di Bat: 94
Provincia di Brindisi: 102
Provincia di Foggia: 165
Provincia di Lecce: 340
Provincia di Taranto: 148
Residenti fuori regione: 11
Provincia in definizione: 4
13.703
Persone attualmente positive
269
Persone ricoverate in area non critica
11
Persone in terapia intensiva
1.564.302
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 508.110
Provincia di Bat: 133.552
Provincia di Brindisi: 151.784
Provincia di Foggia: 221.357
Provincia di Lecce: 336.810
Provincia di Taranto: 213.829
Residenti fuori regione: 16.641
Provincia in definizione: 5.313