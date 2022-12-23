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Puglia: 1587396 positivi a test corona virus, incremento di 1143 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

23 Dicembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 23 dicembre 2022

1.143

Nuovi casi

7.218

Test giornalieri

6

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 279
Provincia di Bat: 94
Provincia di Brindisi: 102
Provincia di Foggia: 165
Provincia di Lecce: 340
Provincia di Taranto: 148
Residenti fuori regione: 11
Provincia in definizione: 4
13.703

Persone attualmente positive

269

Persone ricoverate in area non critica

11

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.587.396

Casi totali

13.429.387

Test eseguiti

1.564.302

Persone guarite

9.391

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 508.110
Provincia di Bat: 133.552
Provincia di Brindisi: 151.784
Provincia di Foggia: 221.357
Provincia di Lecce: 336.810
Provincia di Taranto: 213.829
Residenti fuori regione: 16.641
Provincia in definizione: 5.313

 

 

 

 

 

 

 


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