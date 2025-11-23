Di Tony Maselli:
Oggi è il giorno della terza finale consecutiva per l’Italia del tennis. Gli azzurri detentori della coppa Davis contendono il trofeo alla Spagna. Inizio alle 15.
Calcio: per la dodicesima giornata del campionato di calcio di serie A, fra le altre partite oggi in programma Lazio-Lecce (ore 18).
Serie D girone H: Francavilla in Sinni-Fidelis Andria, Manfredonia-Heraclea, Pompei-Nardò, Sarnese-Acerrana, Virtus Francavilla Fontana-Afragolese (ore 14,30); Ferrandina-Città di Fasano, Martina-Gravina in Puglia, Paganese-Real Normanna (ore 15); Barletta-Nola (ore 16).
Eccellenza pugliese: Bitonto-Soccer Massafra, Brilla Campi-Canosa, Galatina-Foggia Incedit, Nuova Spinazzola-Gallipoli, Taranto-Novoli, Ugento-Bisceglie (ore 14,30); Unione-Taurisano (ore 15); Toma Maglie-Atletico Acquaviva (ore 15,30); Virtus Mola-Racale (ore 16,30). Ieri nell’anticipo Polimnia-Brindisi 1-1.