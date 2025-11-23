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Lazio-Lecce, la serie D girone H, l’Eccellenza pugliese Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi. Tennis: Italia-Spagna, finale di coppa Davis

23 Novembre 2025
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Di Tony Maselli:

Oggi è il giorno della terza finale consecutiva per l’Italia del tennis. Gli azzurri detentori della coppa Davis contendono il trofeo alla Spagna. Inizio alle 15.

Calcio: per la dodicesima giornata del campionato di calcio di serie A, fra le altre partite oggi in programma Lazio-Lecce (ore 18).

Serie D girone H: Francavilla in Sinni-Fidelis Andria, Manfredonia-Heraclea, Pompei-Nardò, Sarnese-Acerrana, Virtus Francavilla Fontana-Afragolese (ore 14,30); Ferrandina-Città di Fasano, Martina-Gravina in Puglia, Paganese-Real Normanna (ore 15); Barletta-Nola (ore 16).

Eccellenza pugliese: Bitonto-Soccer Massafra, Brilla Campi-Canosa, Galatina-Foggia Incedit, Nuova Spinazzola-Gallipoli, Taranto-Novoli, Ugento-Bisceglie (ore 14,30); Unione-Taurisano (ore 15); Toma Maglie-Atletico Acquaviva (ore 15,30); Virtus Mola-Racale (ore 16,30). Ieri nell’anticipo Polimnia-Brindisi 1-1.

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