«È il cantiere ferroviario più importante degli ultimi anni in Puglia. Finalmente ci siamo». Così il presidente, Rosario Almiento, e il direttore generale delle Ferrovie Appulo Lucane, Matteo Colamussi, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stazione di Modugno-dal 25 novembre al 9 dicembre la circolazione dei treni sarà sospesa tra Bari centrale e Grumo Appula per consentire l’attivazione del nuovo binario interrato-. All’incontro hanno preso parte anche l’assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, e il sindaco della cittadina barese, Nicola Bonasia. «Abbiamo scavato tre gallerie e siamo andati avanti con i lavori senza mai interrompere» il servizio ferroviario per risparmiare «disagi agli utenti, ma ora siamo costretti a chiudere la Bari-Grumo per 15 giorni. In questo periodo lavoreremo alacremente per accelerare i lavori anche negli altri quattro cantieri. Il nostro impegno è quello di assicurare che il 10 dicembre apriremo la stazione interrata di Modugno e questo, oltre ad avere vantaggi trasportistici- precisa Colamussi– raggiunge anche importanti obiettivi ambientali, con l’abbattimento dei livelli di CO2 e l’eliminazione di due passaggi a livello».

Soddisfatto anche Rosario Almiento: «È un risultato eccezionale, frutto del grande impegno del management e della grande sensibilità della Regione Puglia e del Comune di Modugno con cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando per migliorare la mobilità. Per la prima volta, sui manifesti e sui volantini distribuiti nelle stazioni e a bordo dei treni, abbiamo previsto la possibilità di scaricare gli orari scansionando un QR code». Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Maurodinoia: «Questa diventa una vera e propria piazza sociale. Abbiamo voluto fortemente la pensilina ed abbiamo reperito risorse aggiuntive. C’è una grande attenzione all’impatto ambientale, alla sostenibilità, all’accessibilità ed alla mobilità sostenibile. Il tutto con l’intento di riavvicinare i cittadini» al trasporto pubblico.