I dati, fonte osservatorio regionale turismo della Regione Puglia-Puglia Promozione, sono relativi al 2025 fino a settembre. Dunque, fino ad estate completata. La graduatoria è basata sulle presenze, ovvero il numero di arrivi per giorni di permanenza. Si noterà infatti che la classifica, relativamente agli arrivi, avrebbe qualche posizione diversa rispetto a quella che figura qui di seguito. A partire da Bari che con una media di circa due giorni di permanenza (o Lecce, poco meno di tre giorni) evidenzia come la statistica comprenda anche chi si ferma non esclusivamente per turismo ma, magari, per questioni di affari o professionali. Molto Gargano, molto Salento, poche città capoluogo: Taranto sarebbe ventunesima nella graduatoria complessiva, poi Brindisi, indietro le altre. Pressoché solo mare mentre padre Pio e i trulli tengono fra le prime venti alcune zone interne della regione.

Legenda: la graduatoria di flussi per Comune riguarda un tasso di copertura statistica dell’86 per cento (posti letto: 86 per cento) e 221 Comuni pugliesi su 257. I dati riguardanti Anzano di Puglia, Stornarella, Carapelle, Carlantino, Panni, Stornarella e Volturara Appula sono coperti da segreto statistico.

Puglia: 3135445 arrivi italiani-12923495 presenze italiani-2463858 arrivi stranieri-7210774 presenze stranieri-5599303 arrivi-20134269 presenze

Le prime venti posizioni (arrivi e, in neretto, presenze)

Vieste 363090-2161542

Bari 819687-1715199

Ugento 144225-1032348

Lecce 328620-873625

Gallipoli 176551-814084

Otranto 179402-772206

Monopoli 240474-737334

Fasano 187678-707131

Ostuni 219005-700253

Porto Cesareo 124842-693376

Melendugno 109212-643468

Carovigno 109090-613747

Peschici 79492-551183

Polignano a Mare 170996-457646

Nardò 66015-359832

San Giovanni Rotondo 198078-351119

Rodi Garganico 55674-343774

Castellaneta 58175-329368

Alberobello 189570-322279

Mattinata 56366-286669

Altre città capoluogo

Taranto 99801-259661

Brindisi 104159-238515

Trani 64767-140005

Foggia 54353-118457

Barletta 31612-80753

Andria 18409-37726