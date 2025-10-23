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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta on validità dalle 13 per venticinque ore. Si fa riferimento a “venti:
Per il giorno 23/10/2025, tendenti a localmente forti sud-occidentali, con raffiche di burrasca sui rilievi più alti del territorio regionale.
Per il giorno 24/10/2025, da forti a burrasca dai quadranti occidentali sui rilievi più alti del territorio regionale; localmente forti sud-occidentali sul resto del territorio, tendenti ad attenuazione.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.


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