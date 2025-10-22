Di seguito il comunicato:

Il Nauna Festival torna il 23 e 24 ottobre a Nardò con due serate dedicate allo storico etnomusicologo statunitense Alan Lomax (ingresso gratuito).

Sarà il Teatro Comunale giovedì 23 ottobre alle 21:00 ad accogliere “L’anno più felice della mia vita”, concerto del quartetto vocale composto da Enza Pagliara, Alessia Tondo, Dario Muci e Davide Ambrogio: riprende in mano il lavoro svolto da Lomax per riportare in luce, attraverso il canto polifonico, la sua impresa pionieristica, che diede ascolto e voce ad una cultura non egemone, spesso ignorata ai margini.

Nel 1954 Alan Lomax, uno dei più grandi etnomusicologi del Novecento, arrivò in Italia per documentare le voci, i suoni e le memorie di una cultura popolare antichissima. Quel viaggio, che lui stesso definì ‘l’anno più bello della mia vita’, cambiò per sempre il modo di ascoltare e custodire la tradizione orale.

A settant’anni da quello straordinario viaggio, quattro tra le voci più autorevoli della scena musicale popolare italiana rendono omaggio al lavoro di Alan Lomax con un progetto unico che intreccia ricerca, suono e memoria.

L’anno più bello della mia vita non è una semplice rievocazione: è un viaggio emotivo e sonoro attraverso le terre che Lomax attraversò, alla riscoperta di un patrimonio che ancora oggi pulsa di vita, autenticità e radici profonde.

Ogni voce in scena porta con sé un pezzo di Italia, un timbro unico, una ricerca personale che si fonde in un racconto corale potente ed evocativo. La direzione artistica e gli arrangiamenti musicali puntano sull’essenzialità: pochi strumenti, per dare spazio alla forza cruda e poetica delle voci e dei repertori tradizionali.

Questo omaggio è anche un gesto politico e culturale: ricordare Lomax oggi significa ribadire il valore della cultura orale, della diversità linguistica, delle radici contadine e popolari come fondamenta di una nuova consapevolezza collettiva.

Un progetto che non celebra solo il passato, ma invita a ritrovare il sacro nel quotidiano, il canto come cura, la tradizione come atto di resistenza.

Il giorno successivo, venerdì 24 ottobre, alle ore 20, nella Sala del Chiostro dei Carmelitani, Nauna Festival ospita la presentazione del volume Alan Lomax – Un americano nella Valle dei Trulli (CGS Edizioni), a cura del ricercatore indipendente e musicista Massimiliano Morabito che qui ricostruisce la mitica spedizione del 1954 in Puglia di uno dei più illustri etno musicologi del Novecento. Ci porta nel “dietro le quinte” di una straordinaria avventura di ricerca, che custodisce il cuore sonoro della Valle d’Itria.

Il volume è impreziosito dalla prefazione di Anna Lomax Wood, figlia di Alan Lomax e a sua volta protagonista di un puntuale lavoro di salvaguardia dei patrimoni di cultura orale, che conferisce al progetto un prestigio internazionale. È inoltre corredata dai preziosi materiali fotografici e sonori originali (per gentile concessione del Centro Studi Alan Lomax, Palermo, e dell’Association for Cultural Equity at Hunter College, New York City).

La pubblicazione, che inaugura le Edizioni del Canzoniere Grecanico Salentino, è sostenuta dalla Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo e da Italea Puglia, parte della rete territoriale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sul turismo delle radici. Italea Puglia, realtà deputata alla valorizzazione del legame tra le comunità pugliesi in Italia e all’estero, “sposa” questo lavoro editoriale per il fondamentale apporto offerto alla divulgazione delle radici culturali del territorio, nonché alla ricostruzione di un’impresa straordinaria, che ha contribuito a rivelare al mondo il cuore autentico del Paese e a intessere nuove relazioni da un lato all’altro dell’Oceano.

Massimiliano Morabito, attraverso il suo impegno di ricerca e la prestigiosa carriera di musicista con il Canzoniere Grecanico Salentino, rappresenta uno dei più attivi riferimenti nella restituzione delle tradizioni popolari della Puglia.

NAUNA FESTIVAL

La quarta edizione di Nauna Festival si è svolta in quattro appuntamenti dal 18 luglio all’8 agosto 2025. Nasce come rassegna di concerti e passeggiate culturali nel Parco di Porto Selvaggio, per ritrovarsi all’aria aperta, nella pineta, sui prati, tra le Torri e il mare di Nardò, all’ora del tramonto, trasformando questo iconico luogo di Puglia in un palcoscenico a cielo aperto dove l’esperienza dell’ascolto coinvolge lo spettatore in modo immersivo e lo riconnette al paesaggio.

Variegato il programma musicale proposto nei mesi scorsi, con artisti pronti a delineare un quadro di stili e matrici diverse, con un focus sul Sud del Paese: il trio Yaraka in “Curannera” per l’apertura di venerdì 18 luglio nella Cava, poi Enza Pagliara e il duo ASSURD (Lorella Monti e Cristina Vetrone) in “Tressette” il 25 luglio al Pianoro di Serra Cicora, Dario Muci in “Koràffia ce Tàlassa” il primo agosto al Castello Acquaviva D’Aragona e, infine, Michel Godard e Valerio Fisullo ne “I cercatori dell’invisibile” alla Torre dell’Alto l’8 agosto.

Progetto finanziato dal Bando “Futura – La Puglia per la parità – 3^ edizione”. Il Festival è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura e all’Ambiente di Giulia Puglia, in collaborazione con il Dirigente dell’Ufficio Parco Nicola D’Alessandro e il Responsabile del Procedimento Giuseppe Tarantino.