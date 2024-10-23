Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Giunta, i provvedimenti principali della seduta del 22 ottobre

POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Stanziati 213mila euro per il potenziamenti dl sistema dell’offerta formativa territoriale in modalità duale. L’investimento, effettuato attraverso l’utilizzo in via prioritaria delle risorse PNRR, integrate con quelle trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, punta al miglioramento dell’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’istruzione e formazione.

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Estesa fino al completamento del percorso universitario (e comunque, entro il limite complessivo massimo di trenta mesi) la durata del progetto Welcome in Puglia, volto a garantire la prima accoglienza agli studenti internazionali extra UE iscritti (o iscrivendi) ad un corso offerto da un istituzione di istruzione terziaria con sede in Puglia. Disposto, inoltre, l’esonero dalle tasse regionali universitarie per l’AA 2024/2025 per studenti e studentesse internazionali provenienti da Paesi extra-UE in via di sviluppo aderenti al progetto “Unisalento4Madagascar”.

WELFARE

Approvato un atto integrativo all’Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata per la realizzazione di progetti, a valere sulla misura denominata “Reddito di Dignità” a beneficio dei destinatari di provvedimenti restrittivi delle libertà personali, con particolare riferimento ai minori e giovani, in età da lavoro, sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile. Prorogata al 31/12/2026 la durata dell’accordo.

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Approvato il V^ Piano Regionale delle Politiche Sociali per il triennio 2022-2024, con interventi di riprogrammazione delle risorse afferenti al Fondo Nazionale Politiche Sociali per le annualità in oggetto e con destinazione di una quota aggiuntiva per la prosecuzione della sperimentazione del progetto “Pippi e Orchestre sociali.