Si gioca con inizio alle 17 al palaPentassuglia. L’Happy Casa Brindisi ospita la Germani Brescia per la quarta giornata del campionato di basket maschile di serie A e lo fa dopo le due convincenti prove a Milano ed in coppa.
Calcio, serie A: alle 15 si disputa Bologna-Lecce, partita di chiara importanza in chiave salvezza.
Serie D girone H: fra le partite odierne Barletta-Nocerina, Città di Fasano-Gravina in Puglia, Matera-Casarano, Molfetta-Bitonto, Nardò-Francavilla in Sinni, Puteolana-Msrtina, Team Altamura-Brindisi.
(immagine: tratta da legabasket.it)