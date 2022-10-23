rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Bologna-Lecce, Happy Casa Brindisi-Germani Brescia, la serie D girone H Calcio e pallacanestro: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

23 Ottobre 2022
Screenshot 20221023 060335

Si gioca con inizio alle 17 al palaPentassuglia. L’Happy Casa Brindisi ospita la Germani Brescia per la quarta giornata del campionato di basket maschile di serie A e lo fa dopo le due convincenti prove a Milano ed in coppa.

Calcio, serie A: alle 15 si disputa Bologna-Lecce, partita di chiara importanza in chiave salvezza.

Serie D girone H: fra le partite odierne Barletta-Nocerina, Città di Fasano-Gravina in Puglia, Matera-Casarano, Molfetta-Bitonto, Nardò-Francavilla in Sinni, Puteolana-Msrtina, Team Altamura-Brindisi.

(immagine: tratta da legabasket.it)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BuenaOnda1080x230


allegro italia

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260501 142213

Ostuni-Ceglie Messapica: incidente, morta 21enne di Bisceglie Due feriti

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione