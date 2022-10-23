Due gol del Bologna nel primo tempo e per il Lecce non c’è stato scampo.
I salentini hanno provato una reazione nella ripresa: vana.
Serie D girone H: fra le partite odierne Barletta-Nocerina 1-1, Città di Fasano-Gravina in Puglia 3-0, Matera-Casarano 2-2, Molfetta-Bitonto 3-1, Nardò-Francavilla in Sinni 2-1, Puteolana-Martina 1-3, Team Altamura-Brindisi 1-1. In classifica: Città di Fasano 18 punti, Cavese 17, Casarano 16, Brindisi 15, Barletta e Nardò 14. A metà classifica Martina e Team Altamura con 10 punti, poi Bitonto con 8 punti, Molfetta 7, Gravina in Puglia 6, graduatoria chiusa dalla Puteolana con 3 punti.