Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita e più verde in Europa*,ha annunciato la sua 38tma base a Bari. La compagnia aerea baserà un Airbus A321 all’aeroporto di Bari in dicembre. Insieme all’apertura della nuova base e a completamento delle 16 rotte già operative, Wizz Air ha annunciato 3 nuove rotte da Bari a Bologna, Torino, Verona, 3 nuove rotte da Milano Malpensa a Napoli, Brindisi, Lamezia Terme e una nuova rotta che collega Catania con Verona, a partire da Dicembre 2020. La frequenza sulla rotta Bari – Milano Malpensa sarà incrementata da 7 a 11 voli settimanali. I biglietti per le nuove rotte possono essere già prenotati su wizzair.com o sulla app a partire da EURO 4.99**.

Per festeggiare l’espansione in Italia di Wizz Air, la compagnia aerea lancia un’offerta di 10 .000 biglietti a 1 EURO*** sulle sue rotte interne, prenotabili su wizzair.com nella giornata di oggi 22 ottobre 2020 per un periodo di viaggio illimitato.

L’ulteriore sviluppo dell’offerta di Wizz Air da Bari, Milano Malpensa e Catania, così come l’istituzione della terza base italiana a Bari, sottolineano l’impegno a lungo termine della compagnia ad offrire più accessibili e green opportunità di viaggio ai suoi passeggeri italiani. Wizz Air ha iniziato a volare su Bari nel 2010, e da allora ha trasportato circa 1 milione di passeggeri da e per la città. L’istituzione della base creerà più di 40 nuovi posti di lavoro in modo diretto. Con questo investimento, Wizz Air contribuirà allo sviluppo economico e alla creazione di centinaia di nuovi posti di lavoro nel mercato locale****.

Tiziano Onesti , Presidente di Aeroporti di Puglia, ha detto: “L’accordo con Wizz Air di oggi suggella una collaborazione iniziata fin dal 2009 e sviluppata in continuità con la strategia di AdP di ampliare i mercati serviti, con particolare riferimento a quelli emergenti dell’Europa dell’Est, nonché di diversificare l’offerta da parte dei vettori internazionali e low cost. AdP e Wizz Air, con tale accordo, si focalizzano anche sul mercato nazionale che rappresenta nell’immediato il principale volano di una auspicata rapida ripresa del trasporto aereo. Non si tratta solo di inaugurare o annunciare una rotta ; oggi Wizz apre una base in Puglia , diventiamo ancora più partner e condividiamo insieme lo sviluppo di Collegamenti che vedono Bari, prima, e Brindisi , più avanti, quali punti di riferimento di una crescita condivisa del network . Questo il senso di aprire una base operativa in Puglia , non solo semplice destinazione ma location che rientra in un progetto industriale più ampio e per questo strategico . Tutto ciò al fine di riagganciare le dinamiche di crescita del traffico degli aeroporti pugliesi, già programmate nel Piano Strategico. Wizz Air, inoltre, nonostante la contingente situazione di crisi pandemica, sta potenziando e rinnovando la flotta aerea con i nuovi A321 Neo, a bassa emissione, in linea con gli obiettivi che anche AdP si pone, tra i pochi aeroporti europei aderenti al Global Compact dell’ONU, di tutela dell’Ambiente. L’accordo con

Wizz Air non potrà che contribuire a stimolare tutti gli operatori del Territorio pugliese, pubblici e privati, al fine di creare, insieme agli aeroporti, un ecosistema che consenta alla Puglia di continuare ad essere un luogo di attrazione di flussi turistici, di insediamenti industriali, di ricerca e sviluppo e di opportunità”

George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi sottolinea il nostro impegno nei confronti dell’Italia e la forza del modello di business di Wizz Air nel continuare ad espandere la nostra presenza in questo periodo difficile per il settore. La creazione della nostra terza base in Italia con un velivolo moderno all’avanguardia sottolinea l’importanza del mercato italiano per le nostre operazioni. Siamo lieti di introdurre nuove rotte nazionali a tariffe bassissime: tre da Bari, tre da Milano Malpensa, una da Verona e Catania. Mantenendoci agli standard più elevati dei nostri protocolli di sanificazione, siamo fiduciosi che le tariffe allettanti di Wizz Air e l’ottima rete di rotte renderanno i viaggi accessibili a un numero sempre maggiore di passeggeri in Italia.”

Wizz Air è una compagnia aerea finanziariamente stabile, con rating creditizio investment grade, con una flotta di età media di 5 anni composta da 134 aeromobili a corridoio singolo più efficienti e sostenibili attualmente disponibili della famiglia Airbus A320 e Airbus A320neo. L’A320 neo e l’A321neo hanno sperimentato e incorporato le ultime tecnologie, tra cui i motori di nuova generazione e il design della cabina, riferimento per l’intero settore, ottenendo il 20% in meno di consumo di carburante e circa il 50% di riduzione dell’impronta acustica se confrontato con gli aeromobili della generazione precedente. Questa tecnologia del futuro permette a Wizz Air di divenire la compagnia aerea più verde e il fautore delle tariffe più basse in Europa. .Le emissioni di anidride carbonica di Wizz Air sono state le più basse tra le compagnie aeree europee nel FY2019 (57,2 gr / km / passeggero). La compagnia aerea continua a ricevere consegne del suo portafoglio ordini di oltre 250 aeromobili della famiglia Airbus A320neo all’avanguardia che consentiranno al vettore di svolgere le proprie operazioni in modo sostenibile a lungo termine e ridurre ulteriormente la sua impronta ambientale del 30% per ogni passeggero fino al 2030. Wizz Air si dedica a operazioni sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Questa crescita arriva con la nuova era dei viaggi igienizzati, con Wizz Air che ha guidato il riavvio del settore dicendo ‘yes to flying’ e implementato rigorose misure igieniche e sanitarie per proteggere i passeggeri e l’equipaggio. Mentre i filtri HEPA di tutti gli aeromobili Wizz Air filtrano già il 99,97% di virus e batteri dall’aria, i nuovi protocolli di Wizz Air supportano le linee guida per il distanziamento fisico, garantiscono un ambiente ultra pulito a bordo e riducono qualsiasi interazione umana e contatto fisico non essenziali, in modo che i passeggeri WIZZ possano sentirsi sicuri di viaggiare verso la loro destinazione in sicurezza.

Aggiungendo WIZZ Flex a una prenotazione, i passeggeri hanno la certezza che se le circostanze dovessero cambiare o desiderano semplicemente viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, possono prenotare nuovamente su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Fornire questo ulteriore livello di protezione per le prenotazioni dei passeggeri è una garanzia di tranquillità durante questi periodi incerti.

Wizz Air

Wizz Air, la compagnia aerea più verde e in più rapida crescita in Europa*, gestisce una flotta di 134 aeromobili Airbus A320 e A321. Un team di professionisti del settore dell’aviazione offre un servizio di qualità superiore e tariffe molto basse, rendendo Wizz Air la scelta preferita di 40 milioni di passeggeri nell’esercizio FY20 terminato il 31 marzo 2020. Wizz Air è quotata alla Borsa di Londra con il ticker WIZZ. La compagnia è stata recentemente nominata una delle prime dieci compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com, l’unica agenzia al mondo per la sicurezza e la classificazione dei prodotti, e la compagnia aerea 2020 dell’anno da ATW, l’onore più ambito che una compagnia aerea o un individuo può ricevere, riconoscendo gli individui e organizzazioni che si sono distinte per prestazioni eccezionali, innovazione e servizio superiore.

* Le emissioni di anidride carbonica di Wizz Air sono state le più basse tra le compagnie aeree europee nel FY 2019 (57,2 gr / km / passeggero)

** A tratta, comprensivo di tutte le tasse e le spese non opzionali, inclusa una franchigia per un bagaglio a mano gratuito di dimensioni massime fino a 40x30x20cm. Il trolley e ogni bagaglio registrato sono soggetti a costi aggiuntivi. Il prezzo si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ. Il numero di posti ai prezzi indicati è limitato.

*** A tratta, comprensivo di tutte le tasse e le spese non opzionali, inclusa una franchigia per un bagaglio a mano gratuito di dimensioni massime fino a 40x30x20cm. Il trolley e ogni bagaglio registrato sono soggetti a costi aggiuntivi. Il prezzo si applica solo alle prenotazioni effettuate su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ. Il numero di biglietti (10.000) a 1 euro è valido il giorno 22 ottobre 2020 per selezionati voli interni.

**** ACI suggerisce la creazione di 750 posti per 1 milione di passeggeri trasportati all’anno