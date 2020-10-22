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Ginosa: troupe tedesca a novembre Per "La squisita Puglia"

23 Ottobre 2020
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Di seguito un comunicato diffuso da Booking Ginosa:

La prima settimana di novembre l’associazione BookingGinosa avrà il piacere di ospitare il team della produzione Florian Film di Colonia http://florianfilm.de.

La troupe realizzerà 4 reportage da 30 minuti in Puglia, per la serie Köstliches Apulien (La Squisita Puglia), in una delle puntate ci sarà naturalmente Ginosa.

Si tratta di un itinerario culinario e paesaggistico per la Televisione Franco-Tedesca https://www.arte.tv/, la regista piemontese trapiantata in Germania Lorenza Castella, visita famiglie tradizionali pugliesi che mostrano come preparare un’antica o tipica ricetta pugliese.

L’associazione BookingGinosa grazie alla collaborazione dell’Ass. Emiliana Bitetti, organizzerà le attività per accogliere e guidare la regista tra i tipici luoghi e sapori di Ginosa.

La produzione avviene anche grazie al supporto informativo e di contatti dell’ Apulia Film Commission.


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