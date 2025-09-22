Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Torremaggiore:

Grande successo per la seconda edizione del Puer Apuliae – Puglia Basketball Tournament, manifestazione sportiva patrocinata e sostenuta economicamente dalla Regione Puglia.

Il torneo, ospitato a Torremaggiore, ha visto sfidarsi in partite avvincenti ed equilibrate le rappresentative di Termoli, Torremaggiore, Lucera, Foggia e San Giovanni Rotondo. A spuntarla, al termine di una giornata intensa di sport e passione, è stato il Basket San Giovanni Rotondo, che si è aggiudicato il titolo della seconda edizione.

Non solo competizione, ma anche energia e socialità: i giovani atleti hanno vissuto un’esperienza di sport autentico e condivisione, sotto il segno dell’entusiasmo estivo.

Un ruolo speciale lo hanno avuto i ragazzi de L’Angolo di Flò e dell’Anffas Torremaggiore, che hanno preparato una merenda salutare e genuina per tutti i presenti: acqua sale con olio nostrano, anguria e bevande rinfrescanti, simbolo della tradizione e della convivialità pugliese.

A premiare le squadre e gli allenatori è stata l’assessora allo Sport e vicesindaca di Torremaggiore Ilenia Coppola, insieme al supporto della Fip Puglia, della Renewable Consulting, della Croce Rossa e dei giovani del servizio civile “Città Attiva” del Comune di Torremaggiore, che hanno garantito collaborazione e assistenza durante la manifestazione.

Un sentito ringraziamento va inoltre alla Regione Puglia – Assessorato alla Sanità, al Benessere Animale e allo Sport per Tutti e al Comune di Torremaggiore, che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

La seconda edizione del Puer Apuliae ha confermato il valore dello sport come strumento di aggregazione, benessere e crescita per i giovani, coinvolgendo società, squadre, atleti e famiglie in un clima di festa.

L’appuntamento è già fissato: ci vediamo alla prossima edizione, il PUER APULIAE 2026!