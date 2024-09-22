Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



La quinta giornata di Lectorinfabula, il festival della cultura europea organizzato dalla Fondazione Di Vagno a Conversano, lunedì 23 settembre metterà al centro le parole della letteratura, sia essa per adulti o per ragazzi.

Si comincerà alle 9.30 con l’incontro “AAA. Cercasi lavoro” nella Biblioteca civica “M. Marangelli”. Un evento realizzato in collaborazione con l’agenzia per il lavoro “Umana” per parlare di opportunità e inserimento lavorativo in un Paese in cui tra i 16 anni e i 29 anni si registra la più alta percentuale di NEET (Not in Education, Employment or Training). Interverranno Giuseppe Venieri amministratore delegato di UMANA, Margherita Manghisi dirigente degli Istituti Professionali “Domenico Modugno” a Polignano a Mare e Conversano e Francesco Errico sociologo del lavoro e direttore del Centro Studi Il piacere di lavorare.

Alle 9.30 nella Chiesa di San Benedetto, per Lector Ragazzi, “Il bambino, la volpe e il buio”. La vita di Nino, le vacanze dai nonni, l’arrivo di una volpe che stravolge le cose. Guido Quarzo è uno degli autori per ragazzi più importanti degli ultimi decenni. Per molti anni ha insegnato nelle scuole elementari, dove si è occupato di teatro per ragazzi.

Sempre alla stessa ora nella Chiesa di Santa Chiara prenderà vita dalle mani di Sualzo, autore e illustratore, il romanzo di Italo Calvino “Il cavaliere inesistente” per la prima volta in versione graphic novel.

Nella Sala degli aranci di Palazzo Vescovile, contemporaneamente, le immagini senza parole racconteranno una storia. Lo faranno con “Al canto del Gallo e del Coccodrillo” e il lavoro dell’illustratrice romana Mariachiara Di Giorgio, nel 2022 Premio Andersen come migliore illustratrice italiana.

Alle 10.00 “Legalità e graphic journalism” nella Sala Consiliare del Comune di Conversano in compagnia del giornalista Luigi Politano che racconterà l’esperienza di Round Robin – da lui fondata – e di come fare giornalismo d’inchiesta, raccontare storie legate alla lotta alle mafie e storie edificanti di legalità, attraverso il fumetto.

Nella Biblioteca civica “M. Marangelli”, invece, si discuterà di “Informazione vs disinformazione” in un incontro organizzato con Voxeurop. Un appuntamento imprescindibile se si pensa che nella giungla di informazioni presenti sulla rete, occorre valutare la veridicità dei contenuti con sguardo critico, aumentando la conoscenza, cercando di capire quanto contano i social e qual è il mezzo scelto dai più giovani per informarsi. Parteciperanno il saggista Carl Henrik Fredrikson già direttore di Eurozine, il sociologo Onofrio Romano, la presidente del Corecom Puglia Lorena Saracino e Gian-Paolo Accardo direttore del sito d’informazione europeo multilingue VoxEurop.

Di scienza si parlerà alle 11.00 con “Pinocchio e la scienza” nella Chiesa di San Benedetto. Protagonisti della giornata due divulgatori: il saggista Silvano Fuso e la giornalista Lucia Schinzano, direttrice della testata web Ambiente&Ambienti.

Atlantide è mai esistita? Vi sono prove dell’esistenza degli alieni? È vero che lo sbarco sulla Luna è una messa in scena degli americani? Le medicine alternative sono efficaci? È vero che i miracoli sfuggono a qualsiasi spiegazione scientifica? Non dare mai nulla per scontato e sottoporre dati e informazioni al vaglio della razionalità scientifica e del senso critico possono aiutare a smascherare finti misteri, false credenze, bufale e paure irrazionali.

La letteratura irromperà alle 11.30 nella Sala conferenza del Castello con Paolo Di Paolo e il suo “Romanzo senza umani” che nel programma di Lector spinge a “Una riflessione sul futuro senza memoria”. Un incontro per affrontare i temi del narrare e dello scrivere, a partire dal valore e dalla sostanza della memoria. Una riflessione che riesce, come in un viaggio, ad attraversare i nodi di un’intera vita, e un po’ di tutte le vite.

Alle 11.30 nella Biblioteca della Community Library “Il racconto della roccia” con Benedetta D’Incau (Benedì) scrittrice e disegnatrice di storie. Quella che presenterà a Conversano narra di due ragazzini, uno ebreo e l’altro musulmano, e della storia della loro amicizia in un villaggio dello Yemen, all’inizio del Novecento.

Si riprenderà nel pomeriggio, alle 16.00 con un appuntamento realizzato in collaborazione con il Master di Terrorismo e Cybersecurity dell’Università degli studi di Bari e intitolato “Il Mediterraneo al centro delle sfide globali” nella Biblioteca della Community Library. In un momento di conflitti e tensioni a livello globale, l’area del Mediterraneo ha ritrovato una sua centralità geopolitica pronta ad affrontare tutte le sfide. Con Zouhir Louassini giornalista Rai ed editorialista de L’Osservatore Romano e Laura Sabrina Martucci direttrice del Master Uniba.

“Femme Battue. Agire contro le violenze verso le donne” è invece il tema dell’appuntamento delle 17.00 nella Biblioteca civica “M. Marangelli”. L’incontro prende il titolo da una delle iniziative della Fondazione Di Vagno contro la violenza di genere: il calendario che da qualche anno, grazie al Centro Libex e all’APS Giraffa serve a raccogliere fondi per le vittime seguite dall’associazione. La violenza di genere colpisce una donna su tre in tutto il mondo e assume moltissime forme. Riconoscere e contrastare questa violenza sessista rimane una priorità. Tre vignettiste di fama internazionale e un’avvocata ne faranno il tema del loro dibattito: si tratta delle vignettiste Andrea Arroyo nata in Messico e residente a New York City, di Marlene Pohle pittrice argentina, di Christine Traxeller (Trax) francese, prima avvocata e oggi vignettista, e di Maria Pia Vigilante avvocata e presidente di Giraffa. L’incontro sarà moderato dall’economista Thierry Vissol direttore del centro Librexpression.

Ancora Lector Ragazzi, alle 17.30, con “Bibu ha perso un occhio. Favola musicata”, nel Chiostro della Biblioteca civica “M. Marangelli”. L’avventura di Bibù che ha perso un occhio e si mette in viaggio per ritrovarlo, narrata con la voce della logopedista e scrittrice Mariagrazia Fiore e con il sax di Francesco Massaro.

Alla stessa ora, nella Chiesa di Santa Chiara, si tornerà a parlare de “Il racconto della roccia” di e con Benedetta D’Incau (Benedì). Con lei sul palco Nicola Galli Laforest professore del dipartimento di Scienze Dell’Educazione Università di Bologna e socio dell’associazione Hamelin, con cui si occupa a tempo pieno di divulgazione della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Modererà Paola Rotolo, docente di lingue al Liceo Simone Morea di Conversano.

Per gli incontri di Pagina’21, la rivista culturale della Fondazione Di Vagno, si parlerà de “Il futuro sostenibile”, alle 18.30 della Biblioteca civica “M. Marangelli”. Il futuro passa attraverso un uso sostenibile delle nostre risorse perché si può migliorare la qualità della vita e crescere economicamente, tenendo sempre conto delle generazioni future. Interverranno Enzo Lavarra membro del Board di Europarc Federation, Jan Olof Lundqvist esperto di fama mondiale sul tema dell’interrelazione tra acqua, sicurezza alimentare e nutrizionale, comportamento umano e politica. Con loro il giornalista economico Marco Panara, Francesca Portincasa direttrice Generale di Acquedotto Pugliese e Oscar Buonamano direttore di Pagina21.

Sarà un dialogo tra generazioni quello che si terrà alle 19.00 nella Chiesa di San Benedetto. “Vivere per Scrivere” sarà una conversazione tra una scrittrice ed editrice Ginevra Bompiani, e il finalista al Premio Strega 2024 Paolo Di Paolo. Due generazioni diverse alla ricerca di genealogie, affinità, attraversamenti e relazioni.

Alle 19.30 nella Sala conferenze di San Benedetto, “Andrà meglio. Andrà peggio” spingerà il pubblico a riflettere sul tema del lavoro. Un incontro realizzato in collaborazione con il dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, al quale parteciperanno Marialuigia Bucci segretaria generale CGIL Puglia, Giuseppe Gentile giuslavorista ed esperto di politiche del lavoro e delle relazioni sindacali, Roberto Voza professore ordinario di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il sociologo Francesco Errico.

“Questa terra è nostra da sempre. Israele e Palestina” al centro dell’incontro delle 20 sulla Terrazza della Community Library. Tra israeliani e palestinesi chi ha torto e chi ha ragione? Chi sono i buoni e i cattivi? Arturo Marzano professore associato al Dipartimento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa, dialogherà con Giuseppe Laterza presidente della casa editrice Laterza.

La giornata si chiuderà con un incontro atteso da tanti appassionati di letteratura e poesia. “In un eterno spaventato adesso. Discorso sopra la fine del mondo noto” è il titolo dell’appuntamento che alle 21.00 nel Giardino del Limoni di San Benedetto, vedrà sul palco lo scrittore e poeta Aldo Nove insieme con il giornalista de “la Repubblica” Bari Antonio Di Giacomo. In 30 anni di scrittura Aldo Nove non ha mai distolto il suo sguardo sul presente, lì dove inizia il futuro. Dall’esordio con “Woobinda” fino al suo ultimo post romanzo “Pulsar”. Dalla critica al capitalismo all’espulsione dell’umano oggi.

“Lectorinfabula” è promosso e organizzato dalla Fondazione di Vagno, con il sostegno e il patrocinio del Consiglio d’Europa, del Ministero della Cultura, di Regione Puglia, Città metropolitana di Bari, Città di Conversano, Comune di Bari e Comune di Castellana Grotte. Il festival è realizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Bari e il Politecnico di Bari. Mediapartner del Festival sono Rai Radio 3 e Pagina’21. Main Sponsor Umana.

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