Roccadaspide nei giorni scorsi, ha ospitato la manifestazione. La più bella del sud Italia, così è descritta in un articolo, arriva dalla Puglia: venti anni, Sabrina Cantore è descritta come determinata ed empatica.
(foto: da segnalazione notizia)
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