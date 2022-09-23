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Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Miss sud 2022 è di Martina Franca Sabrina Cantore ha vinto il titolo nei giorni scorsi

23 Settembre 2022
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Roccadaspide nei giorni scorsi, ha ospitato la manifestazione. La più bella del sud Italia, così è descritta in un articolo, arriva dalla Puglia: venti anni, Sabrina Cantore è descritta come determinata ed empatica.

(foto: da segnalazione notizia)

 

 

 

 

 

 

 

 

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