Di seguito il comunicato:



Sono 90 le società di capitali con sede legale in Basilicata, Calabria, Molise e Puglia che giovedì mattina a Taranto al Circolo Ufficiali della Marina Militare skno stare insignite dell’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione del 44° evento del Premio Industria Felix, per performance gestionali, affidabilità finanziaria e talvolta sostenibilità.

L’evento, organizzato dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in supplemento con Il Sole 24 Ore, è realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Puglia, Confindustria Taranto, Simest, Politecnico di Bari, Università del Salento, Università di Bari, Università di Foggia, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton e ITS Logistica Puglia. Cerved ha presentato in anteprima le prospettive di crescita nelle 4 regioni.

A moderare il convegno lo scrittore e vice direttore del Day time Rai Angelo Mellone. Saluti dal vicesindaco di Taranto e assessore allo Sviluppo economico Fabrizio Manzulli e dal presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma e sono intervenuti la Marketing projects manager di Cerved Annamaria Bucco, per Banca Mediolanum il senior manager della direzione Investment Banking e head of Origination & Sales network relations Marco Gabbiani, il responsabile commerciale Puglia, Matera, Calabria Ugo Lombardi e i private banker Piero Laterza e Giuseppe Corvo, il partner di Ria Grant Thornton Giovanni Palasciano, il direttore generale di ITS Logistica Puglia Luigia Tocci, i docenti universitari Alessandra Beccarisi (Università di Foggia), Claudio Garavelli (Politecnico di Bari) e Francesco Lenoci (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), ha concluso l’assessore al Turismo e allo Sviluppo dell’impresa turistica della Regione Puglia Gianfranco Lopane. Intervenuti anche candidati al Parlamento di schieramenti opposti.

Qui di seguito i nomi delle 90 aziende distinte per sede legale che hanno partecipato con i vertici aziendali. Basilicata (23). Matera (9): Agrisole, Basengas Vendita, Co.Par.M., Datacontact, E-Geos, Egoitaliano, Newco, Officine Riccardi, Tescom. Potenza (14): C.T.I., De Mare, Di Carlo Holding, Eurecart, Flexa, Gda, Green To Green, Il Giardino Di Alice, Italtipici, Labotek Diagnostics, S.D. D’Aguanno, Sergen, Sudgeotech, Tiri.

Calabria (20). Catanzaro (4): Delizie Di Calabria, Main Solution, S.T.I. Società Trasporti Internazionali, Tutto Calabria Di A. Celli. Cosenza (7): Ca.Dis., Cps, Italbacolor, La Torpedine, Live Tech, Pirossigeno, Recogniform Technologies. Crotone (3): Biomasse Italia, Cai Service Group, Liotti. Reggio Calabria (6): Accueil, Ca.Vi.C., Detercart Lombardo, Global Repair, Macingo Technologies, Villa Elisa.

Molise (16). Campobasso (12): Centrale Del Latte Del Molise, Delta Impianti Industriali Di Caposiena R. & C., Every Trasport, F.I.M.EL., Giuliani Environment, I.T.S., Netenergy Service, Neulift Service Molise, Niro Label, S.I.P.A. International, Servizi Innovativi, Terte’k Arredo Contract. Isernia (4): Advanced Accelerator Applications (Italy), Atena Sintec, International G.C. Motors, Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed.

Puglia (31). Bari (16): 3 M.C., Accademia Italiana Medici Specializzandi, C.M.C., Casillo Partecipazioni, F. Divella, Industrie Fracchiolla, Item Oxygen, Logos Italia, Meridiana Agri, Molino Casillo, Oropan, Plastic Puglia, Sachim, Santa Maria, Tersan Puglia, Vet. Barletta-Andria-Trani (3): Megaholding, Megamark, Tatò Paride. Brindisi (3): Areta, S.E.M.E.S. Società Escavazioni Materiali Edili Stradali, Sidea Group. Foggia (3): Le Buone Farine, Manta Group, Sottolestelle. Lecce (3): Ediltunnel, Gda S.R.L., Leo Shoes. Taranto (3): General Trade (foto home page, ndr.), Progeva, Strumentimusicali.net.