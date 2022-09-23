Oggi in tutto il mondo si tiene la manifestazione dei ragazzi per la tutela ambientale. Anche in Italia ed in Puglia sono previsti cortei.
Di seguito la comunicazione diffusa da Collettivo 080:
Il Collettivo 080-Rete degli Studenti Medi e la Rete degli Studenti Medi Cisternino, il 23 Settembre 2022 scenderanno per le strade per la mobilitazione globale Friday For Future.
Il ritrovo è alle ore 10:00 in piazza Marconi a Martina Franca, alle 10:30 avrà inizio il corteo che terminerà in Piazza Vittorio Veneto con un libero momento di espressione in cui tutti potranno prendere parola.
Ci si mobilita per le problematiche ambientali e per incitare le istituzioni a prendere delle decisioni impattanti per combattere il riscaldamento globale. L’azione collettiva è l’unica risposta a questa crisi!
E’ per questo che invitiamo la stampa e tutti a scendere per le strade con noi e il mondo intero!
(foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia)