rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Puglia, maltempo: allerta temporali, grandinate e vento forte. Codice giallo eccetto il Salento Protezione civile, previsioni meteo

23 Agosto 2025
Screenshot 20250814 201119

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 24 agosto, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-settentrionale,con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: disavanzo da 350 milioni di euro, verso l’aumento delle aliquote Irpef per gli scaglioni più alti Ieri incontro tecnico Regione-ministero

688812070 1305367445023914 4722324057163258775 n

Bari: stasera il corteo storico di San Nicola Festa patronale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione