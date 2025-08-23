Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 24 agosto, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-settentrionale,con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.