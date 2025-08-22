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2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Martina Franca: il ringraziamento ai medici e a tutto il personale di Villa Bianca Una signora dopo il ricovero

23 Agosto 2025
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Scrive Cinzia Cofano:

In un tempo in cui l’efficacia terapeutica rischia spesso di sovrastare l’umanità dimenticando la centralità delle persone esistono in Puglia realtà sanitarie in cui competenza e attenzione alla persona camminano insieme.

IMG 20250822 WA0012La casa di cura medico- riabilitativa “Villa Bianca”, rappresenta uno di questi luoghi preziosi, in cui ogni paziente viene accolto e seguito con cura, elevata professionalità e encomiabile dedizione, al di là dell’ aspetto clinico, delle sfide connesse a storie e fragilità molto diverse tra loro. Ogni medico, infermiere, OSS, fisioterapista, lavora in squadra al meglio superando ogni istante di stress lavorativo e  trasformandolo in dialogo, confronto costruttivo, abnegazione. Nel corso di un recente incontro il direttore sanitario di questa casa di cura sita a Martina Franca nei pressi della contrada San Paolo, ha richiamato l’attenzione sui tempi lunghi di degenza in tale struttura, per cui il rapporto che si stabilisce tra il personale e i pazienti deve necessariamente essere improntato sull’ empatia, sul rispetto, sull’incoraggiamento.

IMG 20250822 WA0011“È l’empatia la condizione essenziale per qualsiasi terapia. Ci sono 64 pazienti divisi in due padiglioni, ma il clima di famiglia che noi coltiviamo rende più agevole la guarigione e consente il superamento graduale della paura di riprendere le normali attività in seguito a un trauma, garantendo assistenza e stimolando l’autonomia nei movimenti senza mai dimenticare l’importanza del fattore emotivo “.

La dottoressa Teresa Gentile, coordinatrice del Salotto Culturale “Palazzo Recupero” , Cinzia Cofano e Tony Vinci di Librinstreaming hanno voluto simbolicamente donare al Direttore Sanitario, dottor Giacomo Zizzi, al Medico Responsabile, dottor Tagliente, al dottor Sibilio dell’ équipe medica, una medaglia di Cavalieri dell’ Arcobaleno e un’ antologia del Salotto Culturale Recupero per la biblioteca della struttura, armonioso affresco editoriale di emozioni, bellezza e cultura in segno di riconoscenza ed elogio del loro operato. Essere a contatto con questi professionisti significa apprezzare un  modo di intendere la medicina che va oltre la cura dei sintomi: è un approccio che tocca la dignità, la speranza, la forza del ricominciare.

 

 

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