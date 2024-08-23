rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Assassinio di Sharon Verzeni: l’anziano pugliese che era in balcone quella notte indagato per falsa testimonianza Aveva detto di essere a letto

23 Agosto 2024
noinotizie

È il rompicapo degli inquirenti da settimane. A Terno d’Isola, nel bergamasco, la 23enne Sharon Verzeni è stata uccisa la notte del 19 luglio. Uscita da casa, non vi ha fatto ritorno.

Per cercare di capire come andarono le cose gli inquirenti hanno ascoltato ed ascoltano familiari, chiunque potesse avere un collegamento e potenziali testimoni. Come gli abitanti nella zona. Come,, ad esempio, il 76enne originario di Ostuni e residente a lungo a Ceglie Messapica, da tempo vive in quel paese della Lombardia. Da casa sua la strada di casa di Sharon Verzeni si vede benissimo. Richiesto di dire cosa avesse potuto notare all’una meno dieci di quella notte, l’ora di allontanamento da casa della 23enne, aveva risposto che era a dormire. Gli sono state mostrate immagini di videosorveglianza: era in balcone, a fumare.

Il 76enne pugliese è indagato per falsa testimonianza.

Gli è stato dunque chiesto se avesse visto chi c’era a bordo della bicicletta passata da lì a quell’ora, elemento forse determinante per chiarire l’assassinio. Ha detto e ripetuto, anche in un’intervista tv, che da lì, biciclette, a quell’ora non ne sono passate.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 2026 05 06 alle 15.53.07

“Felicità”, girata a Polignano a Mare la nuova serie tv polacca Sarà in onda su Telewizjapolska

FB IMG 1778079600553

Morte di Evaristo Beccalossi, che giocò nel Barletta "Tanto caro alla nostra comunità"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione