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Puglia, maltempo: oggi allerta per temporali, codice giallo eccetto tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo

23 Agosto 2022
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Dalle 8 per dodici ore l’allerta della protezione civile per la Puglia. La previsione è di temporali. Rischio: codice giallo per la regione ad eccezione del Salento e del tarantino, secondo lo schema diffuso dalla protezione civile della Puglia.

 

 

 

 

 

 

 

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