Dalle 8 per dodici ore l’allerta della protezione civile per la Puglia. La previsione è di temporali. Rischio: codice giallo per la regione ad eccezione del Salento e del tarantino, secondo lo schema diffuso dalla protezione civile della Puglia.
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