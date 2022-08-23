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Puglia: 1443718 positivi a test corona virus, incremento di 2237 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

23 Agosto 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 23 agosto 2022

2.237

Nuovi casi

12.274

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 603
Provincia di Bat: 128
Provincia di Brindisi: 181
Provincia di Foggia: 298
Provincia di Lecce: 643
Provincia di Taranto: 293
Residenti fuori regione: 88
Provincia in definizione: 3
32.358

Persone attualmente positive

305

Persone ricoverate in area non critica

20

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.443.718

Casi totali

12.397.541

Test eseguiti

1.402.400

Persone guarite

8.960

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 465.606
Provincia di Bat: 125.502
Provincia di Brindisi: 136.360
Provincia di Foggia: 204.767
Provincia di Lecce: 295.221
Provincia di Taranto: 196.513
Residenti fuori regione: 14.860
Provincia in definizione: 4.889

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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