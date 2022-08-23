Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 23 agosto 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 603
Provincia di Bat: 128
Provincia di Brindisi: 181
Provincia di Foggia: 298
Provincia di Lecce: 643
Provincia di Taranto: 293
Residenti fuori regione: 88
Provincia in definizione: 3
32.358
Persone attualmente positive
305
Persone ricoverate in area non critica
20
Persone in terapia intensiva
1.402.400
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 465.606
Provincia di Bat: 125.502
Provincia di Brindisi: 136.360
Provincia di Foggia: 204.767
Provincia di Lecce: 295.221
Provincia di Taranto: 196.513
Residenti fuori regione: 14.860
Provincia in definizione: 4.889