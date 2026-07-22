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Gravina in Puglia: domani “Madri, ventuno per la Repubblica” Teatro

23 Luglio 2026
madri 21 per la repubblica

Di Nino Sangerardi:

Prosegue il programma di EN TRO TERRAE FESTIVAL con un appuntamento di grande intensità artistica e civile.Venerdì 24 luglio 2026, alle ore 20.30, nella suggestiva cornice dell’ex Monastero di Santa Maria, in Piazza Benedetto XIII, a Gravina in Puglia, andrà in scena l’evento teatrale sinestesico : Madri, ventuno per la Repubblica.

Dopo il primo successo di Cassano delle Murge, lo spettacolo approda nella Città di Gravina , Capitale della Cultura Puglia 2027. L’opera di Francesca Marsico, con Giuliana Paciolla, Valeria Graziani, Agnese Contini,e Zineb Fadli, è  ” un progetto artistico-culturale che intreccia ricerca accademica, pratica scenico-perfomativa e memoria democratica, restituendo voce alle ventuno donne dell’Assemblea Costituente italiana.

madri della repubblicaLa rappresentazione propone  “un percorso emozionale che intreccia teatro, parola, musica e suggestioni sensoriali, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva capace di evocare memoria, identità e partecipazione. Attraverso il racconto di ventuno figure materne, lo spettacolo invita a riflettere sul valore della responsabilità collettiva nella costruzione della Repubblica e della coscienza civile”.

“Parole, immagini, musiche, arte perfomativa non si limitano a sostenersi reciprocamente,  ma si interrogano, si contraddicono e si amplificano– rileva  Francesca Marsico, regista– secondo la logica della poetic inquiry, in cui le fonti non vengono semplicemente riportate ma attraversate e trasformate in esperienza viva. Le Madri costituenti non sono figure lontane; sono presenze vive, che continuano a interrogarci su cosa significhi davvero la partecipazione alla democrazia. Dunque non solo un omaggio, ma un modo di contribuire con chi ha costruito le fondamenta della Repubblica”.

“Inserito nel cartellone di EN TRO TERRAE FESTIVAL, l’opera teatrale,  patrocinata dal Consiglio di Parità della Regione Puglia, si distingue per l’omaggio agli 80 anni dell’Assemblea Costituente, dal voto alle donne e della Assemblea Costituente valorizzando al contempo uno dei luoghi più significativi del patrimonio storico e culturale di Gravina —  evidenzia Oronzo Rifino, Presidente di Calcarea APS e di EPLI Puglia–La scelta dell’ex Monastero di Santa Maria contribuisce a creare un’atmosfera di particolare intensità, in cui la forza evocativa della rappresentazione si fonde con il fascino del contesto architettonico, trasformando lo spettacolo in un’esperienza culturale di forte impatto emotivo. L’iniziativa conferma la vocazione di EN TRO TERRAE FESTIVAL a promuovere eventi capaci di coniugare qualità artistica, valorizzazione del territorio e riflessione sui temi della memoria e dell’identità, offrendo occasioni di incontro e partecipazione aperte alla comunità e ai visitatori”.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Ingresso gratuito.

 

 

 

 

 


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