Di seguito il comunicato:

Come l’umanesimo nel quindicesimo secolo riportò l’uomo al centro dell’universo considerandolo artefice del proprio destino, così oggi, all’inizio del terzo millennio, nell’era della digitalizzazione immanente che, soprattutto grazie all’Intelligenza Artificiale, pervade – se non proprio invade – ogni aspetto della umana esistenza, si sente il bisogno di un nuovo umanesimo che riporti l’uomo al centro di ogni processo.

È un uomo che, consapevole e forte delle proprie conoscenze e capacità, è in grado di gestire ogni aspetto della sua vita, contribuendo così a migliorare le condizioni di vita delle persone con cui vive e lavora e, più in generale, della biosfera, ovvero dell’insieme di tutti gli ecosistemi del pianeta.

Questo è il tema che sarà sviluppato dalla sesta edizione del Tawave, la manifestazione ideata dall’associazione di promozione socio-culturale surfHers, co-organizzata da Larry Agency, due realtà tutte al femminile di Taranto, in collaborazione con il Gruppo Sabanet e To Be Accelerator.

Quest’anno il Tawave si terrà a Taranto, da giovedì 25 a sabato 27 settembre 2025, con una nuova formula itinerante in diversi luoghi: la Città vecchia, l’Hotel Salina, il Mon Rêve Ecogreen Resort e la Masseria Battaglia.

La manifestazione è stata presentata in conferenza stampa nella Masseria Battaglia, una storica residenza nobiliare di grandi dimensioni con enormi giardini, in via Brigantini 2/a nella Contrada di Lama, che, dopo decenni di totale abbandono, oggi è oggetto di un articolato progetto di restauro e recupero funzionale da parte di una delle aziende del Gruppo Sabanet.

Sabanet è una software house specializzata in sistemi ERP e digitalizzazione per le imprese, un’azienda tarantina capofila dell’omonimo gruppo e di un network di imprese che da oltre 15 anni lavorano nel campo dell’innovazione dando lavoro a oltre 150 giovani “cervelli”.

L’incontro è stato aperto da Gianfranco Zizzo, CEO di Sabanet, che ha annunciato “il Tawave sarà il primo evento ospitato in un’ala di Masseria Battaglia che sarà parzialmente disponibile da settembre; nei nostri progetti gli enormi spazi di questa antica masseria fortificata, oltre a diventare il quartier generale del network di Sabanet, saranno aperti alla comunità: da un lato accoglierà un hub dell’innovazione aziendale a favore di start up e di giovani talenti, e da un altro ospiterà iniziative per la rigenerazione sociale e urbana del territorio».

Ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale il Vicesindaco Mattia Giorno che ha dichiarato: «apprezzo il Tawave perché permette a tanti imprenditori del nostro territorio e ai loro team di fare un business retreat di livello nazionale sull’innovazione qui a Taranto, senza doversi spostare in altre città. Per tre giorni Taranto sarà la capitale italiana dell’innovazione aziendale, con tanti imprenditori che da tutta Italia verranno qui a fare formazione con esperti di livello assoluto, vivendo una indimenticabile esperienza di networking. In ultimo vorrei condividere la mia emozione, come tarantino e vicesindaco, nel poter essere qui e sapere che, grazie al Gruppo Sabanet, dopo decenni di abbandono Masseria Battaglia sarà di nuovo aperta e fruibile anche dalla cittadinanza: Taranto ha bisogno di imprenditori illuminati che riescono a coniugare il legittimo desiderio di fare impresa con il benessere della comunità.

L’incontro è entrato nel vivo con l’intervento di Mariagrazia Efato, Presidente dell’associazione surfHers: «Tawave è nato nella nostra città nel 2021 e, dopo essere stato organizzato in altre location in Italia e all’estero, dall’anno scorso è ri-partito da Taranto con un format extra-ordinario che, visto il successo dell’anno passato, confermiamo in questa sesta edizione».

«Abbiamo unito – ha spiegato Mariagrazia Efato – al tradizionale business retreat, un “ritiro aziendale” con formazione manageriale ed esperienzale con esperti di livello altissimo, al divertimento e all’intrattenimento e, soprattutto, alla conoscenza del territorio e delle sue tradizioni; quest’anno, in particolare, i partecipanti incontreranno in Città vecchia la storia della città e la sua enogastronomia. Oggi Tawave è un contenitore, unico nel suo genere, al cui interno vengono favorite le relazioni e gli interscambi umani e professionali».

Marianna De Benedetto, co-founder di To Be, la startup che affiancherà Alessandro Ingrosso in un workshop pratico, promuovendo un’esperienza formativa concreta, nell’occasione ha voluto precisare che «Tawave punta su una formazione innovativa, creando spazi sicuri per l’ascolto e l’attivazione dell’intelligenza collettiva: il nostro obiettivo è facilitare la risoluzione di problemi complessi, mettendo in pratica il “Fattore C”».

Per il Tawave anche quest’anno giungeranno a Taranto da tutta Italia decine e decine di manager di diversi settori aziendali – Human Resources, Sales, Communication & Marketing – che in tre giornate parteciperanno a workshop tenuti da esperti di fama internazionale: Simona Ruffino, Iacopo Pelagatti, Alessandro Ingrosso, Elmar Vareschi. I temi spazieranno dalla leadership alla comunicazione, dalla gestione del cambiamento al benessere organizzativo.

Tutti parteciperanno anche al “Main Talk 2025”, il grande evento pubblico con cui il Tawave si apre alla comunità, in programma alle ore 19.00 di venerdì 26 settembre, presso la Masseria Battaglia (ticket € 25 info e prenotazioni https://tawave2025.eventbrite.it – per i possessori della CartaEffe di Gruppo Feltrinelli è previsto uno sconto del 10%).

I partecipanti vivranno momenti sia di formazione, sia di intrattenimento, un’esperienza che proporrà loro una nuova e innovativa visione dell’oggi e, soprattutto, del domani, un’occasione unica per professionisti, stakeholder e aziende locali.

La serata inizierà con il Main talk in cui quattordici tra i maggiori esponenti italiani dell’innovazione si confronteranno sui temi di questa sesta edizione del Tawave, in un dibattito che sarà facilitato e moderato da Francesco Cautillo, HR Nugnes e Vice-Presidente AIDP Puglia e Basilicata.

A seguire per tutti i partecipanti ci sarà il Networking Party con un momento conviviale enogastronomico offerto da Varvaglione in cui potranno interagire tra loro, tra le installazioni artistiche e la possibilità di visitare la mostra immersiva a cura di Larry Agency; la serata, una autentica festa dell’innovazione, si concluderà con il dj set a cura di Alex Palmieri.

Nel corso del Main Talk, inoltre, sarà consegnato il “Premio Meraki” a sei aziende che si sono distinte per l’eccellenza nella gestione delle persone e che innovano con passione: “meraki”, infatti, è una straordinaria parola greca che indica un approccio nel fare cose con passione, con tutto sé stessi.

Ha concluso la conferenza stampa Stefania Ressa, CEO Larry Agency e vicepresidente dell’associazione surfHers: «in questa sesta edizione di Tawave continuiamo a trattare temi all’avanguardia, come l’Employer Branding e l’impatto dell’Intelligenza Artificiale nella gestione delle risorse e dei processi, ponendo sempre la Persona al centro dell’universo aziendale, un manager in grado di gestire in armonia la digitalizzazione, cogliendone le enormi potenzialità ed opportunità, però senza mai subirla passivamente».

«Da qui – ha spiegato Stefania Ressa – il tema di Tawave 2025, “Il nuovo Umanesimo Digitale: brand, persone e biosfera”, e soprattutto il suo logo: un Uomo Vitruviano, simbolo dell’equilibrio e dell’armonia tra l’uomo e l’universo, un disegno ”tarantinizzato” dai nostri creativi con l’aspetto di Taras e il tridente.»

TAWAVE 2025 – sesta edizione

Il nuovo Umanesimo Digitale: brand, persone e biosfera

25 – 26 – 27 settembre 2025 – Taranto

EVENTO ORGANIZZATO DA:

Associazione SurfHers – L’associazione al femminile che promuove l’innovazione, la tecnologia e il digitale come strumenti per il cambiamento sociale.

Larry Agency – Larry Agency è l’agenzia di branding con una visione strategica e innovativa, supporta le aziende nel processo di costruzione della propria identità.

Sabanet – Software house italiana specializzata in sistemi ERP e digitalizzazione aziendale. Offre soluzioni innovative nei settori security, facilities e healthcare. Sabanet è azienda capofila di un gruppo di imprese che lavorano nel campo dell’innovazione da oltre 15 anni.

To Be Accelerator – La missione di To Be è supportare imprenditori, imprenditrici e team aziendali nel migliorare le proprie performance, il benessere organizzativo e la capacità di adattarsi al cambiamento.

PROGRAMMA TAWAVE 2025

25 SETTEMBRE (PROLOGO)

Alla scoperta di Taranto e dei suoi luoghi simbolo, attività introduttive per favorire la coesione del gruppo e preparare il terreno alla formazione.

Ore 13.00 – Arrivo dei partecipanti al Salina Hotel e Light lunch.

Ore 15.00 – 1° workshop “ Due sedie, mille talenti: dialogo su come attrarli, svilupparli e trattenerli”, con Gianfranco Zizzo , CEO di Sabanet, ed Elmar Vareschi, Founder, CEO at Vareschi & Partners Training-Consulting-Coaching.

con , CEO di Sabanet, Founder, CEO at Vareschi & Partners Training-Consulting-Coaching. Ore 19.00 – Tour in città vecchia degli ipogei e sorpresa finale per cena.

Ore 23.30 – Rientro al Salina Hotel.

26 SETTEMBRE

La giornata centrale è dedicata a workshop esperienziali e laboratori pratici guidati da professionisti ed esperti. I workshop del secondo giorno dell’evento si terranno al Mon Rêve Resort. I temi spaziano dalla leadership alla comunicazione, dalla gestione del cambiamento al benessere organizzativo. La sera, il Main Talk e a seguire il Networking Party alla Masseria Battaglia.

Ore 9.30 – Dal Salina i partecipanti saranno accompagnati al Mon Rêve Resort.

Ore 10.00/12.00 – Workshop “L’architettura della scelta: processi cognitivi ed emozionali per costruire identità, servizi e prodotti efficaci”, con Simona Ruffino. Brand strategist e Neurobrand specialist. Consulente, speaker, formatrice. Esperta di costruzione di brand identity, strategie di comunicazione e neurobranding, è una delle voci più autorevoli nel panorama italiano ed europeo. Premio all’eccellenza della comunicazione italiana nel 2015. Promotrice del Capitalismo Umanistico, di impresa etica e del Diritto all’Imperfezione. Autrice di “Neuromarketing Etico” Ed. Hoepli e “Non tutto è come appare. Contro la cultura della manipolazione” Ed. Apogeo\Gruppo Feltrinelli. Scrive per Il Sole 24 ore, Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Domani, e molti altri quotidiani.

con Brand strategist e Neurobrand specialist. Consulente, speaker, formatrice. Esperta di costruzione di brand identity, strategie di comunicazione e neurobranding, è una delle voci più autorevoli nel panorama italiano ed europeo. Premio all’eccellenza della comunicazione italiana nel 2015. Promotrice del Capitalismo Umanistico, di impresa etica e del Diritto all’Imperfezione. Autrice di “Neuromarketing Etico” Ed. Hoepli e “Non tutto è come appare. Contro la cultura della manipolazione” Ed. Apogeo\Gruppo Feltrinelli. Scrive per Il Sole 24 ore, Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Domani, e molti altri quotidiani. Ore 12.30 – Light Lunch

Ore 14.00/16.00 / Workshop “Vendimi quest’azienda”, con Iacopo Pelagatti in collaborazione con Larry Agency. Iacopo Pelagatti è Senior Copywriter, Strategic Marketing Consultant, Freelance Mentor. Ha lavorato per professionisti come Dario Vignali, Giulia Calcaterra, Gianluca Zambrotta. Larry Agency è l’agenzia di Branding che accompagna imprese e startup nel percorso di comunicazione progettando campagne dirompenti e attivando percorsi formativi di Employer Branding.

con in collaborazione con Larry Agency. Iacopo Pelagatti è Senior Copywriter, Strategic Marketing Consultant, Freelance Mentor. Ha lavorato per professionisti come Dario Vignali, Giulia Calcaterra, Gianluca Zambrotta. Larry Agency è l’agenzia di Branding che accompagna imprese e startup nel percorso di comunicazione progettando campagne dirompenti e attivando percorsi formativi di Employer Branding. Ore 16.30 – Rientro al Salina Hotel

Ore 18.30 – Masseria Battaglia per Main Talk e Networking Party.

Ore 00.00 – Rientro al Salina Hotel

27 SETTEMBRE

La chiusura del retreat è dedicata alla formazione con un’attività esperienziale fortemente legata al territorio.

Ore 9.30 -Arrivo al Mon Rêve Resort

Ore 10.00 – Workshop Gestione dei Team Cross Funzionali: come facilitare l’attività dei team + esercizio di team building”, con Alessandro Ingrosso e To Be Accelerator. Alessandro Ingrosso è trainer e coach specializzato nell’ambito del Project Management e nel coaching di team ad alte prestazioni.

Come Agile Coach facilita la trasformazione aziendale verso la Business Agility. Alcune delle aziende con cui ha collaborato: Mercedes Benz Italia, Toyota Financial Service, ENEL, Poste Italiane, ACEA, BonPrix, e altre. To Be Accelerator, invece, accompagna le aziende in percorsi formativi esperienziali sulle soft skills, con l’obiettivo di aumentare la produttività aziendale e il benessere dei collaboratori.

Ore 13.30: fine dei lavori.

MAIN TALK – 26 SETTEMBRE 2025

Location: Masseria Battaglia – Ticket: € 25

MAIN TALK con i maggiori esponenti dell’innovazione in Italia

con i maggiori esponenti dell’innovazione in Italia APERITIVO

NETWORKING PARTY con installazioni artistiche, mostra immersiva a cura di Larry Agency e dj set a cura di Alex Palmieri

Moderatore Main Talk: Francesco Cautillo, HR Nugnes e Vice-Presidente AIDP Puglia e Basilicata;

Interventi di:

Gianfranco Zizzo – CEO Sabanet

– CEO Sabanet Gianluca Bilancioni – Direttore HR e CFO TP Italia

– Direttore HR e CFO TP Italia Floriana Filomena Ferrara – CSR Manager – Social Impact Programs & Master Inventor IBM, TEDx Speaker

– CSR Manager – Social Impact Programs & Master Inventor IBM, TEDx Speaker Simona Ruffino – Neurobrand Specialist & Brand Strategist| Scrittrice

– Neurobrand Specialist & Brand Strategist| Scrittrice Eliseo Giannoccaro – Head of HR del Gruppo Egnazia

– Head of HR del Gruppo Egnazia Mariarita Costanza – CEO e CoFounder Everywhere SB | CTO e CoFounder Macnil | Vice Presidente Confindustria Bari per Innovazione e Startup | TEDx Speaker | Endeavor Mentor | Accelerate Italy Ambassador | GammaDonna Ambassador

CEO e CoFounder Everywhere SB | CTO e CoFounder Macnil | Vice Presidente Confindustria Bari per Innovazione e Startup | TEDx Speaker | Endeavor Mentor | Accelerate Italy Ambassador | GammaDonna Ambassador Lorenzo Ferrari – Imprenditore e CEO & Founder smar Talk s

Imprenditore e CEO & Founder smar s Alex Manea – Agency Chief Operating Officer per smar Talk s

– Agency Chief Operating Officer per smar s Laura Cimaglia – Dirigente Affari Generali e Internazionali dell’Autorità del Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto

– Dirigente Affari Generali e Internazionali dell’Autorità del Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto Paolo Sardo – Presidente di Eftilia, Società benefit e Formatore IlSole24ORE e Prof. associato Eco Design. Responsabilità sociale d’impresa, esg.

– Presidente di Eftilia, Società benefit e Formatore IlSole24ORE e Prof. associato Eco Design. Responsabilità sociale d’impresa, esg. Leonardo De Siante – Direttore Operativo Macnil e Consigliere direttivo Manager Italia Puglia-Calabria-Basilicata

– Direttore Operativo Macnil e Consigliere direttivo Manager Italia Puglia-Calabria-Basilicata Emanuele Memmola – Eni Joule Expert

– Eni Joule Expert Elenia Duce – Strategic and Sustainabilty Consulting Business Unit Manager

Bureau Veritas Nexta S.r.l

Le aziende che troverai al Tawave

Sabanet

TP Italia

Wikom

Nugnes 1920

Eurisko

Jonian Dolphin Conservation

IBM

Enel

Gruppo Egnazia

Edelweiss

Macnil

Autorità del Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto

Eftilia

Varvaglione

Eni Joule

Bureau Veritas Nexta S.r.l

PARTNER ISTITUZIONALI

Comune di Taranto

Autorità del Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto

Confindustria Giovani

Kyma Mobilità

Confapi Taranto

ASSOCIAZIONE PARTNER PER LA SOSTENIBILITÀ

Eurota

ASSOCIAZIONI PARTNER

Agile Made in Italy

AIDP Puglia e Basilicata

ManagerItalia

ETS APS Optima Fabrica

PARTNER

ITS Academy Mobilità

MEDIA PARTNER

Gruppo 24 Ore

SOCIAL PARTNER

SmarTalks

Pecore Nere

MaiTarantini

SPONSOR TECNICI

Varvaglione

Vivaio Edelweiss