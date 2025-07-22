Di seguito il comunicato:

L’odore del mare, i suoi colori, i profumi del Mediterraneo che riempiono l’aria: tutto ciò che può circondarci durante una classica giornata in spiaggia racchiuso in un bicchiere di Venturo Aperitivo Mediterraneo. L’inconfondibile tocco blu che ridisegna il rituale dell’aperitivo con il suo twist inaspettato arriva sui lidi delle località balneari più cool d’Italia con il suo Blu Hours Beach Tour: una nuova esperienza lontana dai più classici rossi dell’happy hour.

Cinque regioni, decine di spiagge tra le più cool d’Italia e l’iconico blu del Venturo Spritz da sorseggiare in riva al mare al tramonto. Da luglio a settembre, Venturo Aperitivo Mediterraneo conquista così i lidi delle coste italiane con il twist inaspettato che rompe gli schemi. Si parte in Puglia il 19 luglio a Monopoli, per poi fare tappa a Porto Cesareo e Gallipoli tra il 24 e il 27 luglio, salire nel Lazio con Fregene e Sabaudia rispettivamente il 31 luglio e il 9 agosto, proseguire in Veneto a Bibione, Caorle e Jesolo tra il 12 e il 20 agosto, raggiungere l’Emilia-Romagna con tappe a Marina di Ravenna, Milano Marittima e Riccione dal 23 al 28 agosto, e concludersi infine in Toscana, tra Marina di Pietrasanta, Marina di Pisa e Follonica. Queste le località che vedranno Venturo protagonista assoluto delle giornate di mare direttamente in spiaggia.

Veri e propri take over pensati per intrattenere bagnanti e turisti tra giochi, gadget e DJ set al tramonto, accompagnati naturalmente dal Venturo Spritz. Un’oasi di gusto e convivialità dove l’inaspettato ha il colore turchese delle acque del Mediterraneo e il gusto del Venturo Spritz, il perfect serve che in una semplice miscela 1:1:1 unisce 50ml di Venturo Aperitivo Mediterraneo, 50ml di prosecco Brut o Extra-Brut e 50ml di soda, con una mezza bordatura di sale sul bicchiere per elevare il rituale dell’aperitivo con un tocco inaspettato. Infuso con botaniche selezionate, limone, rosmarino, camomilla blu e sale marino, Venturo Aperitivo Mediterraneo si fa notare prima ancora del primo sorso, trasformando il rosso del tramonto nel blu di un cocktail fresco e aromatico.

Venturo Blu Hours Beach Tour basterà consultare il sito . Per scoprire i locali e rimanere aggiornati sulle date delbasterà consultare il

Il calendario delle tappe pugliesi del Venturo Blu Hours Beach Tour: