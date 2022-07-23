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4 Maggio 2026
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Il risveglio della Valle d’Itria con il concerto all’alba di Locorotondo In villa comunale

23 Luglio 2022
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La conclusione è con “New York New York” ma siamo nel centro della Puglia. Meta non meno ambita per il turismo. La Valle d’Itria si risveglia oggi con il concerto del Saxtet saxophone quartet nella villa comunale di Locorotondo.

IMG 20220723 WA0001Concerto all’alba organizzato da Pro Loco Locorotondo con l’associazione I Briganti, il Comune e la Bcc Locorotondo, nell’ambito della manifestazione Balconi Fioriti 2022 in collaborazione con il conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

Saxtet: “un quartetto di giovani leoni e leonesse del sassofono, nato di recente ma già emerso tra le eccellenze del conservatorio Nino Rota di Monopoli. Brillantezza, brio, espressività, cura dei dettagli, grande intesa, senso ritmico” per la sveglia grazie al concerto all’alba. Christian Summa, sax soprano; Sabrina Preite, sax contralto; Daniela Rota, sax tenore; Mattia Delvecchio, sax baritono suonano musiche di Kurt Weill, Jean Baptiste Singelée, Isaac Albeniz, Gabriel Pierné, Jérôme Naulais, John Kander.

 


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