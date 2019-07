Puglia al primo posto dei diplomi con il massimo dei voti

Statistiche ministeriali dopo gli esami di maturità 2019. In Campania 1287 diplomati con 100 centesimi. Il numero più alto, in.assoluto, fra le regioni italiane. Il 3,4 per cento però è in Puglia e in termini percentuali, il tacco d’Italia è al vertice nazionale per i diplomi assegnati con il massimo dei voti. Più in generale, al sud Italia i 100 sono più numerosi rispetto al nord.

Dove, al settentrione appunto, l’hanno presa male. Dalla Lombardia e dal Piemonte giudicano i professori delle scuole meridionali sono di manica larga.