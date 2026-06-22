Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Martedì 23 giugno, alle 19.30, a Cutrofiano, nella Sala Consiliare del Comune, si tiene la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 di “Crita. Festival delle arti”, rassegna itinerante dedicata allo spettacolo dal vivo, che mette in connessione l’arte con il territorio e le comunità, ideata e prodotta dalla cooperativa Ventinovenove con la direzione artistica di Gabriele Polimeno, Mary Negro e Giuseppe Bortone e quest’anno tocca i comuni di Bagnolo del Salento, Collepasso, Cutrofiano, Maglie e Galatone.

Il festival è la programmazione estiva del progetto annuale CRITA! finanziato a valere sui fondi POC Puglia 2021-2027.

Intervengono:

Luigi Melissano, sindaco di Cutrofiano;

Loredana Capone, consigliera regionale;

Maria Lucia Colì, assessora alla Cultura di Cutrofiano;

Laura Manta, sindaca di Collepasso;

Irene Chilla, sindaca di Bagnolo del Salento;

Flavio Filoni, sindaco di Galatone;

Ernesto Toma, sindaco di Maglie.

Moderano i direttori artistici:

Gabriele Polimeno e Mary Negro della cooperativa Ventinovenove;

Giuseppe Bortone, della cooperativa Zeronovenove

A seguire, alle 20.30 (ingresso gratuito), in piazza Municipio va in scena lo spettacolo “Le petite tap” dell’artista di strada L’Annina. Un momento di teatro fisico, ironia e poesia itinerante, pensato per coinvolgere adulti e bambini e restituire alla città un’esperienza di cultura accessibile e partecipata.