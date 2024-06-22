Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Nella Terra delle Gravine torna lo spettacolo mozzafiato delle mongolfiere in volo.

Dal 29 giugno al 6 ottobre 2024, la Puglia ospiterà la seconda edizione del “Canyon Balloon Festival”, dopo il primo straordinario raduno delle mongolfiere provenienti da ogni parte d’Europa che l’anno scorso ha regalato a residenti e turisti una prospettiva unica sul patrimonio naturalistico del territorio.

Quest’anno la manifestazione, arricchita da un vasto programma di eventi ed esperienze, si svolgerà nei comuni di Marina di Ginosa, Castellaneta, Palagiano (località Marina di Chiatona), Palagianello e Laterza.

Tutti i dettagli saranno presentati nel corso della conferenza stampa in programma martedì 25 giugno alle ore 10:30 presso la Sala di Jeso del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 1° piano).

Interverranno:

Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia

Domiziano Lasigna, sindaco di Palagiano

Giuseppe Gasparre, sindaco di Palagianello

Vito Parisi, sindaco di Ginosa

Giambattista Di Pippa, sindaco di Castellaneta

Francesco Frigiola, sindaco di Laterza

Francesco Ruggieri, accountable manager Mongolfiere al Sud Italia

“Canyon Balloon Festival” è promosso da Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese a valere su fondi Poc Puglia 2014-2020 – Asse VI azione 6.8 – in collaborazione con i Comuni di Palagianello, Palagiano, Ginosa, Castellaneta e Laterza.