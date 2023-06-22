Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Ultima serata gratuita in piazza Immacolata – venerdì 23 giugno – per il ‘Taranto Swing Festival’, la manifestazione che, organizzata dall’Associazione ‘Be Swing’ da un’idea del Direttore artistico Nicky Pezzolla, ha trasformato Taranto nella capitale europea dello Swing.

Anche in questa serata – fin dalle ore 19.00 – con il Taranto Swing Festival la centralissima Piazza Maria Immacolata è diventata un angolo vintage di America tra gli anni Quaranta e Cinquanta, il periodo di massimo splendore dello Swing, con tante attività – totalmente gratuite – come il vintage DJset, le lezioni di danza swing e l’angolo del “trucco e parrucco”, per far conoscere e far vivere a tutti l’atmosfera dello Swing.

Clou della serata sarà il travolgente concerto – anch’esso gratuito – della popolarissima rock’n’roll band tedesca Die Boogie Banausen sulle cui note si esibiranno in performance mozzafiato gli insegnanti di danza internazionali giunti a Taranto per il Festival.

Lo Swing incontra la Solidarietà: nella stessa serata, inoltre, il “Taranto Swing Festival” consegnerà simbolicamente al Rotaract Club di Taranto, Club Service che si occupa di azioni a scopi umanitari, sociali, sanitari, culturali ed educativi, le risorse finanziarie per avviare il progetto “Dancing4Ohana” a favore della casa famiglia “Big Family Ohana”. Con presidente Cosimo Calabrese, questa si occupa dell’accoglienza, del sostentamento e dell’educazione di bambini e ragazzi di famiglie disagiate – dai 3 ai 18 anni – segnalati dagli assistenti sociali. Il progetto prevede, oltre all’acquisto di materiale di consumo per le esigenze quotidiane, anche scolastiche, lavori di ristrutturazione della struttura in cui alloggiano i bambini, eventuali visite mediche ed iniziative ludico-educative.

Main sponsor del ‘Taranto Swing Festival’ 2023, manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia, sono Teleperformance Italia che anche quest’anno rinnova il convinto sostegno a questa manifestazione che produce passioni ed emozioni creando benessere, Gruppo Jolly Officine attenta allo sviluppo culturale del territorio e Associazione AiGi.

Sono partner del Festival Autoclub group, Programma sviluppo, Produttori di Manduria e Farmacie Alioth.

Sono partner tecnici della manifestazione Mon Rêve Ecogreen Resort, Kyma Mobilità, Tagarelli Assicurazione, Provinciali, Service Plus, La Lamiodda, Acqua Orsini, Fiorino Srl, Caffè Cristallo, Fedele Imballaggi e Open Theatre.

Sponsor del ‘Taranto Swing Festival’ 2023 sono Metal tirrena, Castiglia, Italenergy, Feat, Marturano, Drago, Miccoli, GM garage, Arc Domus, Redorà, Immobiliare Cambiocasa, Ego Italiano, Costell Le Porte & Le Finestre, MusicalStore2005, Flagship Sky, Andriani abbigliamento, Estravaganza, Bluebay resort, Centrale del Latte, Gelateria del Ponte, 50 Brooklin, De Lauro Ottica, Farmacia Carano, Bialetti Store Taranto e Ortopedia Lorè.