rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Caldo: Bari, oggi codice arancione Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

23 Giugno 2023
IMG 20200512 090103

In Puglia si prospettano nel primo pomeriggio fino a 40 gradi nel foggiano, dai due ai cinque gradi in meno nelle altre zone della regione.

Di seguito il bollettino riguardante le città campione:

Citta’ 22/06/2023 23/06/2023 24/06/2023
.ANCONA Livello2 Livello1 Livello0
.BARI Livello1 Livello2 Livello1
.BOLOGNA Livello2 Livello1 Livello0
.BOLZANO Livello2 Livello1 Livello0
.BRESCIA Livello2 Livello1 Livello0
.CAGLIARI Livello1 Livello1 Livello0
.CAMPOBASSO Livello2 Livello1 Livello0
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello0
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello0 Livello0
.FIRENZE Livello2 Livello1 Livello0
.FROSINONE Livello2 Livello1 Livello0
.GENOVA Livello1 Livello0 Livello0
.LATINA Livello2 Livello1 Livello1
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello0
.MILANO Livello1 Livello0 Livello0
.NAPOLI Livello1 Livello0 Livello0
.PALERMO Livello1 Livello2 Livello1
.PERUGIA Livello2 Livello1 Livello0
.PESCARA Livello2 Livello1 Livello0
.REGGIO CALABRIA Livello0 Livello1 Livello0
.RIETI Livello2 Livello1 Livello0
.ROMA Livello2 Livello1 Livello1
.TORINO Livello1 Livello1 Livello0
.TRIESTE Livello2 Livello1 Livello0
.VENEZIA Livello1 Livello1 Livello0
.VERONA Livello2 Livello1 Livello0
.VITERBO Livello1 Livello1 Livello0

Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione