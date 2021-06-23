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Puglia: 253037 positivi a test corona virus, incremento di 63 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

23 Giugno 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 23 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 6684 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 63 casi positivi: 18 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 4 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.634.171 test.

240.487 sono i pazienti guariti.

5.937 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.037 così suddivisi:

95.119 nella Provincia di Bari;

25.575 nella Provincia di Bat;

19.747 nella Provincia di Brindisi;

45.130 nella Provincia di Foggia;

26.892 nella Provincia di Lecce;

39.396 nella Provincia di Taranto;

807 attribuiti a residenti fuori regione;

371 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 23.6.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/pkCcY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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