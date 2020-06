Nella zona di Jesi della strada statale 76 il danno è rilevante e per risolverlo sarà lunga. Stando alle stime, dodici chilometri di strada (cruciale per quel territorio delle Marche) inservibili, per i danni al viadotto. Travi urtate, un problema da circa un milione di euro oltre al tempo necessario per.la soluzione. Il sinistro è avvenuto venerdì. Nelle scorse ore è stato rintracciato dalla polizia stradale un autotrasportatore 42enne di Galatina. Secondo immagini di impianti di controllo l’uomo, alla guida del suo automezzo, ha urtato quelle travi. Poi è andato via senza segnalare l’accaduto.