Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Preparatevi a immergervi in un mondo incantato con “Fabularium”, prima edizione del festival dedicato alle famiglie che si terrà sabato 1 e domenica 2 giugno presso lo spazio polifunzionale “alle S.E.R.R.E.”, un luogo immerso nella natura di proprietà della Cooperativa Sociale Zorba, situato sulla Strada Provinciale Terlizzi / Ruvo di Puglia. Un evento speciale che promette di trasformare le due giornate in un’avventura magica, dove le fiabe prenderanno vita attraverso una serie di spettacoli emozionanti e coinvolgenti.

Le fiabe non sono solo racconti per bambini; rappresentano un patrimonio culturale ricco di significati profondi. Esse aiutano a sublimare le paure delle fasi cruciali della vita e spesso rappresentano veri e propri riti di passaggio. In “Fabularium”, le fiabe vengono celebrate non solo come intrattenimento, ma come strumenti di crescita e riflessione, ambientate in un contesto naturale, quello di “alle S.E.R.R.E.” che ne esalta la bellezza e la profondità.

Per l’occasione giungeranno compagnie teatrali professioniste dalla Campania e dalle Marche, specializzate nel teatro ragazzi, che metteranno in scena alcune delle fiabe più importanti grazie anche all’ausilio di costumi teatrali, grandi pupazzi, figure animate e scenografie curate nei minimi dettagli.

“Fabularium” è più di un semplice festival; è un’occasione per vivere un’esperienza unica in famiglia, immersi nella magia delle fiabe e nella tranquillità della natura. Non mancheranno altre attività collaterali, quali il truccabimbi, la presenza del bookshop di edizioni la meridiana con libri per tutte le fasce d’età, la Biblioteca Itinerante di Lettori alla Pari e la Biblioconvivialità delle differenze, l’area di Tiro con l’arco a cura di Asd Peri Toxeias, i giochi in natura del Ludobus di Officine Kreative, le casette delle fiabe con alcuni personaggi dell’a.p.s. Torre Normanna ed una apposita area ristoro in cui degustare cibi e bevande all’aria aperta.

Il ticket ha un costo di 10€ per gli adulti, 8€ per bambini e ragazzi dai 2 ai 16 anni, gratuito per i bambini fino a 2 anni. È possibile acquistare il ticket per le due giornate tramite il portale diyticket o tramite vendita diretta su Terlizzi, contattando il numero 3405088491.