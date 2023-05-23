Spettacolo televisivo finalizzato a verificare le condizioni di affinità tra i partecipanti. È il dating show. Uno spettacolo di questo genere è stato realizzato in Puglia, valle d’Itria più specificamente, in una masseria. Condotti da Dannii Minogue (sorella della cantante Kylie) ed è trasmesso da Bbc-three. Protagonisti dieci omosessuali. Il programma si intitola “I kissed a boy”.