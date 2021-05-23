Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 23 maggio 2021 in Puglia, sono stati registrati 6.377 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 274 casi positivi: 80 in provincia di Bari, 29 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 58 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce,12 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 20 decessi: 4 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 13 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.438.845 test.

209.640 sono i pazienti guariti.

32.729 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 248.758 così suddivisi:

94.118 nella Provincia di Bari;

24.948 nella Provincia di Bat;

19.052 nella Provincia di Brindisi;

44.523 nella Provincia di Foggia;

26.123 nella Provincia di Lecce;

38.818 nella Provincia di Taranto;

792 attribuiti a residenti fuori regione;

384 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 23.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/5q39s