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Martina Franca, il 28 maggio Federico Zampaglione presenterà il suo film. Il giorno dopo a Taranto Prima al Verdi poi all'Orfeo, presente anche parte del cast di "Morrison"

23 Maggio 2021
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Il 28 maggio, cinema Verdi di Martina Franca. Il giorno dopo all’Orfeo di Taranto. Le riaperture, in questa parte della Puglia,  non sono “semplicemente” con i film. Nel caso di “Morrison” c’è la presenza del regista ed autore, Federico Zampaglione. E non solo lui, presente anche parte del cast: Giglia Marra protagonista. Presente anche il produttore Ferrero.

Per il cinema teatro Verdi la disponibilità è di 150 posti nel rispetto delle prescrizioni di contrasto al corona virus. Per prenotare i biglietti è possibile accedere al sito teatroverdi.eu ed acquisire, dunque,  il posto in tutta sicurezza. Il cinema di Martina Franca riaprirà il 27 maggio con Crudelia, che sarà riproposto dal 29 maggio per la settimana che porterà al ponte della festa nazionale. Sempre possibilità di prenotare online i biglietti e sempre capienza di 150 posti. Con il cinema riaprirà il 27 maggio l’annesso Cotidiano.

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