Di Michele Vigilante:

È la scuola foggiana ICS da Feltre Zingarelli, plesso San Lorenzo, diretta dalla Dirigente Scolastica Lucia Gaeta, tra le finaliste del progetto educativo “Il sole in classe”, dedicato alle scuole primarie e secondarie di I grado di tutta Italia, organizzato dai volontari della ANTER, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili. Il progetto educativo è finalizzato alla trasmissione alle giovani generazioni dell’importanza di un atteggiamento quotidiano rispettoso dell’ambiente, attraverso un approccio ludico-didattico con cartoni animati e filmati multimediali. Dal 2014 ad oggi si sono svolte più di 3.500 lezioni con il coinvolgimento di oltre 195.000 alunni (in 20 regioni d’Italia). Martedì 26 maggio alle ore 20:00 “Il Sole in Classe”, che ha la sua massima espressione nelle lezioni in aula, diventa “Il Sole in Classe – Family Edition”, per la prima volta in diretta sulla pagina Facebook di ANTER e in streaming e sui canali dell’emittente televisiva TeleAmbiente. Nel corso dell’evento si terrà la ANTER GREEN AWARDS, la sesta edizione della premiazione dedicata al contest delle scuole che hanno aderito al progetto “Il Sole in Classe” e che hanno successivamente realizzato poesie, disegni ed eventi mediatici su tematiche legate alla sostenibilità, per vincere fantastici premi. Tra i finalisti, grazie al lavoro svolto dalla maestra Maria Semeraro, che ha portato alla realizzazione di un manufatto realizzato con carta interamente riciclata, anche l’ICS da Feltre Zingarelli- plesso San Lorenzo di cui è responsabile Filomena Turchiarelli. “Per noi – dichiara la maestra Maria Semeraro – rappresenta un importante risultato, non immaginavamo di essere l’unica scuola finalista in Puglia e ventesima nella classifica generale”. Un importantissimo risultato considerando che è un concorso a cui hanno partecipato 160 scuole, presentando 374 lavori e le classi coinvolte sono state 1258. Alle scuole 1° classificate nelle categorie MIGLIOR POESIA, MIGLIOR DISEGNO e MIGLIOR EVENTO MEDIATICO, verrà assegnato un anno di fornitura gratuita di energia proveniente da fonti 100% rinnovabili e offerta da NWG Energia, società benefit. È stato inoltre previsto un premio in denaro per l’acquisto di forniture scolastiche alle scuole che si sono impegnate nella condivisione del progetto raggiungendo un più alto numero di voti.