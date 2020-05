Si va verso le elezioni (fra cui le regionali in Puglia) a settembre. Il 13 di quel mese, priko turno delle comunali. Due settimane dopo, secondo turno. In una di queste due date, anche elezioni regionali e referendum costituzionale. Il comitato tecnico scientifico ha dato questa indicazione e il governo a breve dovrebbe tenerne conto per l’indizione della consultazione elettorale. Il comitato tecnico scientifico ha anche evidenziato che per contrastare il corona virus i seggi dovranno essere allestiti in modo da garantire il distanziamento sociale e che guanti e mascherine dovranno far parte delle dotazioni.