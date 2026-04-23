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Kuwait: liberato dopo cinquanta giorni Ahmed Shihab Eldin, giornalista docente all’università di Bari Regione Puglia, soddisfazione

23 Aprile 2026
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“La notizia della liberazione di Ahmed Shihab Eldin, il giornalista arrestato in Kuwait lo scorso 3 marzo, ci solleva. La sua Università, a Bari, i suoi studenti e tutta la regione attendono il suo ritorno con l’augurio di poter tornare presto a fare il suo lavoro, nel massimo rispetto della libertà che la stampa e i professionisti dell’informazione meritano”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.

“Accogliamo con grande sollievo la notizia della liberazione di Ahmed Shihab Eldin. In queste settimane – ha aggiunto l’assessora alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta – attorno al giornalista si è stretta una comunità di istituzioni e di persone che non ha smesso di chiedere giustizia e rispetto dei diritti umani e del valore non negoziabile della libertà di stampa. Attendiamo di riabbracciare presto Ahmed in Puglia, perché possa tornare al suo lavoro e alla sua voce libera”.


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