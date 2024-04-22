Festa patronale di San Giorgio oggi a Locorotondo (locandina home page).

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Di seguito un comunicato diffuso da Ferrotramviaria:



Per onorare al meglio una ricorrenza molto sentita dalla popolazione, in occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore di Maria SS. di Sovereto, nella sola giornata di martedì 23 aprile 2024 in previsione di una maggiore affluenza di viaggiatori i treni di seguito elencati e in deroga a quanto solitamente previsto, alcuni treni di Ferrotramviaria effettueranno fermata straordinaria a Sovereto.

Queste le fermate previste dal programma:

ET 91316 in partenza da Bari Centrale alle ore 12:19

in partenza da alle ore ET 91404 in partenza da Bari Centrale alle ore 13:21

in partenza da alle ore ET 91406 in partenza da Bari Centrale alle ore 14:15

in partenza da alle ore ET 91408 in partenza da Bari Centrale alle ore 15:02

in partenza da alle ore ET 91324 in partenza da Bari Centrale alle ore 15:44

in partenza da alle ore ET 91410 in partenza da Bari Centrale alle ore 16:53

in partenza da alle ore ET 91412 in partenza da Bari Centrale alle ore 17:47

in partenza da alle ore ET 91414 in partenza da Bari Centrale alle ore 18:41

in partenza da alle ore ET 91416 in partenza da Bari Centrale alle ore 19:34

in partenza da alle ore ET 91342 in partenza da Bari Centrale alle ore 21:56

in partenza da alle ore ET 91418 in partenza da Bari Centrale alle ore 22:40

in partenza da alle ore ET 91420 in partenza da Bari Centrale alle ore 22:50