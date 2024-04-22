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Locorotondo: San Giorgio Maria Santissima di Sovereto: treni, oggi variazioni

23 Aprile 2024
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Festa patronale di San Giorgio oggi a Locorotondo (locandina home page).

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Di seguito un comunicato diffuso da Ferrotramviaria:

Per onorare al meglio una ricorrenza molto sentita dalla popolazione, in occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore di Maria SS. di Sovereto, nella sola giornata di martedì 23 aprile 2024 in previsione di una maggiore affluenza di viaggiatori i treni di seguito elencati e in deroga a quanto solitamente previsto, alcuni treni di Ferrotramviaria effettueranno fermata straordinaria a Sovereto.

Queste le fermate previste dal programma:

  • ET 91316 in partenza da Bari Centrale alle ore 12:19
  • ET 91404 in partenza da Bari Centrale alle ore 13:21
  • ET 91406 in partenza da Bari Centrale alle ore 14:15
  • ET 91408 in partenza da Bari Centrale alle ore 15:02
  • ET 91324 in partenza da Bari Centrale alle ore 15:44
  • ET 91410 in partenza da Bari Centrale alle ore 16:53
  • ET 91412 in partenza da Bari Centrale alle ore 17:47
  • ET 91414 in partenza da Bari Centrale alle ore 18:41
  • ET 91416 in partenza da Bari Centrale alle ore 19:34
  • ET 91342 in partenza da Bari Centrale alle ore 21:56
  • ET 91418 in partenza da Bari Centrale alle ore 22:40
  • ET 91420 in partenza da Bari Centrale alle ore 22:50

 

  • ET 91023 in partenza da Andria Sud alle ore 14:15
  • ET 91025 in partenza da Andria Sud alle ore 15:10
  • ET 91415 in partenza da Ruvo di Puglia alle ore 15:35
  • ET 91029 in partenza da Andria Sud alle ore 16:58
  • ET 91031 in partenza da Andria Sud alle ore 17:52
  • ET 91033 in partenza da Andria Sud alle ore 18:45
  • ET 91037 in partenza da Andria Sud alle ore 20:30
  • ET 91345 in partenza da Andria Sud alle ore 22:02
  • ET 91043 in partenza da Andria Sud alle ore 22:42

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




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