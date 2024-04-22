Festa patronale di San Giorgio oggi a Locorotondo (locandina home page).
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Di seguito un comunicato diffuso da Ferrotramviaria:
Per onorare al meglio una ricorrenza molto sentita dalla popolazione, in occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore di Maria SS. di Sovereto, nella sola giornata di martedì 23 aprile 2024 in previsione di una maggiore affluenza di viaggiatori i treni di seguito elencati e in deroga a quanto solitamente previsto, alcuni treni di Ferrotramviaria effettueranno fermata straordinaria a Sovereto.
Queste le fermate previste dal programma:
- ET 91316 in partenza da Bari Centrale alle ore 12:19
- ET 91404 in partenza da Bari Centrale alle ore 13:21
- ET 91406 in partenza da Bari Centrale alle ore 14:15
- ET 91408 in partenza da Bari Centrale alle ore 15:02
- ET 91324 in partenza da Bari Centrale alle ore 15:44
- ET 91410 in partenza da Bari Centrale alle ore 16:53
- ET 91412 in partenza da Bari Centrale alle ore 17:47
- ET 91414 in partenza da Bari Centrale alle ore 18:41
- ET 91416 in partenza da Bari Centrale alle ore 19:34
- ET 91342 in partenza da Bari Centrale alle ore 21:56
- ET 91418 in partenza da Bari Centrale alle ore 22:40
- ET 91420 in partenza da Bari Centrale alle ore 22:50
- ET 91023 in partenza da Andria Sud alle ore 14:15
- ET 91025 in partenza da Andria Sud alle ore 15:10
- ET 91415 in partenza da Ruvo di Puglia alle ore 15:35
- ET 91029 in partenza da Andria Sud alle ore 16:58
- ET 91031 in partenza da Andria Sud alle ore 17:52
- ET 91033 in partenza da Andria Sud alle ore 18:45
- ET 91037 in partenza da Andria Sud alle ore 20:30
- ET 91345 in partenza da Andria Sud alle ore 22:02
- ET 91043 in partenza da Andria Sud alle ore 22:42