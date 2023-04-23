Alle 18 la partita di San Siro. Il Lecce è ospite del Milan e per i salentini la trasferta capita in un periodo delicatissimo, visto che il terzultimo posto della classifica nel campionato di calcio di serie A si è avvicinato di moltissimo: solo due punti di vantaggio sul Verona.

Serie B: si gioca alle 16,15 il posticipo Pisa-Bari fra due squadre pienamente in corsa per i playoff promozione.

Serie C girone C, ultima giornata della stagione regolare: fra le partite in programma oggi (ore 17,30) Foggia-Turris, Juve Stabia-Audace Cerignola, Latina-Fidelis Andria, Monopoli-Gelbison, Taranto-Acr Messina, Viterbese-Virtus Francavilla Fontana.

Serie D girone H, terzultima giornata: fra le gare odierne (ore 15) Bitonto-Gravina in Puglia, Cavese-Martina, Città di Fasano-Afragolese, Gladiator-Casarano, Matera-Barletta, Molfetta-Nocerina, Nardò-Brindisi, Puteolana-Team Altamura.

Pallacanestro maschile serie A, terzultima giornata della stagione regolare: alle 19,30 l’incontro Happy Casa Brindisi-Dolomiti energia Trentino. I pugliesi devono blindare la sesta posizione per mettere al sicuro la partecipazione ai playoff scudetto.