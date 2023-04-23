Calcio serie D girone H, fra i risultati odierni: Bitonto-Gravina in Puglia 0-2, Cavese-Martina 1-2, Città di Fasano-Afragolese 0-1, Gladiator-Casarano 0-0, Matera-Barletta 1-1, Molfetta-Nocerina 1-0, Nardò-Brindisi 0-2, Puteolana-Team Altamura 0-3. Classifica a due giornate dalla fine del campionato: Cavese al comando con 66 punti, Brindisi 63, Nardò 62, Barletta 58, Casarano e Team Altamura 53. Le altre pugliesi: Città di Fasano e Martina in ottava posizione con 43 punti, Bitonto 42. Gladiator 36 punti, Afragolese 35, a rischio playout. Zona playout (quattro squadre da cui due retrocessioni): Nocerina 33, Gravina in Puglia e Molfetta 32, Francavilla in Sinni 29. Zona retrocessione diretta (due posti): Lavello (23) e Puteolana retrocessi in Eccellenza (19).