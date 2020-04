L’ipotesi formulata è quella di un disastro. Ventimila aziende chiuse, settantamila lavoratori disoccupati. Questa la prospettiva per la Puglia tracciata da Unioncamere: due mesi di stop per recuperare i quali occorreranno cinque anni. Edilizia e commercio, turismo in particolare, maggiormente in difficoltà. Nel 2021 ancora più che ora. Per tornare alle buone previsioni che si facevano per la regione alla fine dello scorso anno bisognerà aspettare il.2025, secondo Unioncamere.