Sezioni esaminate: l’affluenza a livello nazionale è intorno al 59 per cento in Italia e del 52 per cento in Puglia.
notizia in aggiornamento
Legenda: dati Eligendo
|
ESTERO
|
190 su 2.207
|
21,18
|
ITALIA
|
61.528 su 61.533
|
14,92
|
38,89
|
46,06
|
58,93
|
PUGLIA
|
4.032 su 4.032
|
12,13
|
30,96
|
39,00
|
52,01
|BARI
|1.224 su 1.224
|13,08
|32,05
|40,80
|53,90
|ACQUAVIVA DELLE FONTI
|20 su 20
|12,40
|35,57
|46,53
|61,11
|ADELFIA
|16 su 16
|12,69
|31,09
|39,12
|51,83
|ALBEROBELLO
|9 su 9
|11,31
|31,99
|40,95
|56,18
|ALTAMURA
|60 su 60
|9,95
|28,73
|40,57
|53,73
|BARI
|344 su 344
|15,62
|34,62
|41,47
|53,59
|BINETTO
|2 su 2
|12,08
|33,24
|42,26
|57,40
|BITETTO
|11 su 11
|11,05
|31,72
|44,19
|57,78
|BITONTO
|51 su 51
|12,61
|29,55
|37,60
|49,54
|BITRITTO
|11 su 11
|12,36
|33,53
|42,19
|56,57
|CAPURSO
|15 su 15
|13,61
|31,25
|39,34
|51,57
|CASAMASSIMA
|16 su 16
|11,93
|29,83
|37,52
|51,35
|CASSANO DELLE MURGE
|13 su 13
|11,98
|32,54
|40,98
|54,21
|CASTELLANA GROTTE
|18 su 18
|12,31
|32,76
|43,33
|58,37
|CELLAMARE
|6 su 6
|12,63
|29,37
|37,12
|50,39
|CONVERSANO
|23 su 23
|12,41
|34,12
|43,98
|57,87
|CORATO
|44 su 44
|12,30
|31,89
|42,49
|57,28
|GIOIA DEL COLLE
|25 su 25
|12,48
|31,63
|41,93
|56,03
|GIOVINAZZO
|23 su 23
|16,02
|36,79
|44,96
|58,36
|GRAVINA IN PUGLIA
|2 su 34
|9,73
|26,83
|37,12
|40,95
|GRUMO APPULA
|12 su 12
|11,33
|28,31
|36,68
|48,08
|LOCOROTONDO
|12 su 12
|11,39
|32,46
|43,69
|58,21
|MODUGNO
|34 su 34
|14,71
|32,88
|39,86
|52,47
|MOLA DI BARI
|28 su 28
|11,70
|29,90
|37,53
|51,88
|MOLFETTA
|60 su 60
|14,75
|32,45
|39,90
|51,60
|MONOPOLI
|52 su 52
|12,47
|31,01
|38,51
|52,16
|NOCI
|17 su 17
|11,85
|30,44
|41,29
|56,76
|NOICATTARO
|20 su 22
|10,01
|27,81
|37,39
|50,63
|PALO DEL COLLE
|20 su 20
|11,47
|29,61
|39,76
|53,11
|POGGIORSINI
|2 su 2
|11,40
|31,88
|41,93
|60,58
|POLIGNANO A MARE
|18 su 18
|11,36
|31,63
|41,04
|55,96
|PUTIGNANO
|25 su 25
|16,20
|37,93
|47,83
|61,24
|RUTIGLIANO
|19 su 19
|8,81
|27,94
|38,10
|50,86
|RUVO DI PUGLIA
|22 su 23
|11,97
|29,72
|41,71
|54,97
|SAMMICHELE DI BARI
|8 su 8
|10,21
|33,40
|42,75
|56,84
|SANNICANDRO DI BARI
|11 su 11
|10,80
|29,61
|40,66
|54,05
|SANTERAMO IN COLLE
|23 su 23
|11,26
|32,14
|43,83
|58,56
|TERLIZZI
|22 su 22
|12,13
|31,49
|40,82
|54,52
|TORITTO
|10 su 10
|11,20
|27,40
|38,35
|51,56
|TRIGGIANO
|30 su 30
|12,53
|28,72
|36,67
|50,41
|TURI
|12 su 13
|10,24
|30,75
|39,91
|52,07
|VALENZANO
|22 su 22
|14,13
|34,39
|42,62
|55,81
|BARLETTA-ANDRIA-TRANI
|410 su 410
|12,24
|30,36
|39,21
|52,68
|ANDRIA
|110 su 110
|13,02
|31,03
|40,73
|54,37
|BARLETTA
|104 su 104
|12,76
|30,52
|39,38
|53,23
|BISCEGLIE
|50 su 50
|12,09
|30,14
|39,44
|52,60
|CANOSA DI PUGLIA
|32 su 32
|9,15
|24,73
|33,08
|45,49
|MARGHERITA DI SAVOIA
|13 su 13
|9,92
|27,56
|34,25
|48,08
|MINERVINO MURGE
|12 su 12
|8,95
|29,22
|39,61
|53,54
|SAN FERDINANDO DI PUGLIA
|14 su 14
|8,72
|25,71
|33,65
|47,38
|SPINAZZOLA
|7 su 7
|10,41
|31,47
|39,88
|55,04
|TRANI
|54 su 54
|14,32
|34,89
|42,86
|56,15
|TRINITAPOLI
|14 su 14
|9,34
|24,97
|32,52
|44,75
|BRINDISI
|378 su 378
|11,67
|30,11
|37,20
|49,62
|BRINDISI
|80 su 80
|13,47
|31,94
|37,57
|49,29
|CAROVIGNO
|15 su 15
|10,12
|26,62
|34,45
|46,62
|CEGLIE MESSAPICA
|22 su 22
|9,97
|26,17
|34,53
|47,08
|CELLINO SAN MARCO
|7 su 7
|11,74
|31,16
|37,35
|50,43
|CISTERNINO
|12 su 12
|12,24
|34,85
|44,29
|59,37
|ERCHIE
|9 su 9
|8,63
|26,77
|33,85
|46,63
|FASANO
|37 su 37
|11,59
|29,88
|37,49
|51,08
|FRANCAVILLA FONTANA
|30 su 30
|10,45
|26,88
|35,39
|46,78
|LATIANO
|14 su 14
|11,04
|29,83
|38,16
|50,68
|MESAGNE
|27 su 27
|12,53
|31,94
|37,77
|50,16
|ORIA
|13 su 13
|10,04
|26,76
|33,20
|44,19
|OSTUNI
|31 su 31
|11,81
|32,35
|39,59
|53,16
|SAN DONACI
|7 su 7
|10,71
|29,00
|36,11
|49,68
|SAN MICHELE SALENTINO
|6 su 6
|10,17
|28,14
|36,80
|49,11
|SAN PANCRAZIO SALENTINO
|10 su 10
|12,65
|33,80
|41,67
|54,74
|SAN PIETRO VERNOTICO
|16 su 16
|12,33
|30,14
|36,30
|48,42
|SAN VITO DEI NORMANNI
|19 su 19
|11,62
|31,82
|38,59
|50,70
|TORCHIAROLO
|5 su 5
|11,56
|29,84
|35,92
|48,07
|TORRE SANTA SUSANNA
|11 su 11
|10,86
|28,45
|37,67
|49,77
|VILLA CASTELLI
|7 su 7
|10,28
|27,73
|34,69
|47,17
|FOGGIA
|652 su 652
|10,37
|26,92
|34,88
|48,20
|ACCADIA
|3 su 3
|8,80
|25,48
|33,94
|49,04
|ALBERONA
|2 su 2
|7,00
|24,34
|30,03
|44,75
|ANZANO DI PUGLIA
|2 su 2
|9,79
|29,47
|36,67
|46,57
|APRICENA
|15 su 15
|8,83
|25,73
|33,63
|47,57
|ASCOLI SATRIANO
|6 su 6
|7,98
|23,19
|33,80
|46,09
|BICCARI
|3 su 3
|10,13
|29,59
|41,00
|54,83
|BOVINO
|5 su 5
|9,56
|30,01
|40,56
|54,33
|CAGNANO VARANO
|9 su 9
|6,73
|18,36
|26,43
|39,45
|CANDELA
|3 su 3
|8,45
|23,91
|36,66
|52,03
|CARAPELLE
|5 su 5
|9,22
|24,85
|32,85
|45,85
|CARLANTINO
|2 su 2
|7,22
|28,26
|34,38
|46,00
|CARPINO
|5 su 5
|5,84
|17,29
|23,00
|38,67
|CASALNUOVO MONTEROTARO
|2 su 2
|9,05
|23,26
|31,58
|48,14
|CASALVECCHIO DI PUGLIA
|2 su 2
|5,69
|21,51
|31,41
|48,41
|CASTELLUCCIO DEI SAURI
|2 su 2
|9,37
|29,69
|38,58
|53,42
|CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
|2 su 2
|8,70
|28,95
|38,26
|52,23
|CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
|2 su 2
|10,64
|30,77
|39,98
|55,46
|CELENZA VALFORTORE
|2 su 2
|8,06
|27,54
|32,70
|48,91
|CELLE DI SAN VITO
|1 su 1
|19,17
|42,50
|47,50
|62,50
|CERIGNOLA
|50 su 50
|7,81
|20,35
|27,47
|38,79
|CHIEUTI
|2 su 2
|9,70
|24,46
|32,34
|49,25
|DELICETO
|5 su 5
|9,99
|27,64
|40,40
|55,14
|FAETO
|1 su 1
|7,91
|22,22
|29,19
|39,17
|FOGGIA
|147 su 147
|12,72
|31,90
|39,13
|52,03
|ISCHITELLA
|4 su 4
|8,30
|21,87
|30,50
|44,40
|ISOLE TREMITI
|2 su 2
|14,74
|26,05
|27,89
|42,11
|LESINA
|6 su 6
|9,63
|24,94
|31,40
|45,56
|LUCERA
|33 su 33
|10,54
|27,87
|35,24
|48,88
|MANFREDONIA
|59 su 59
|12,82
|29,31
|36,37
|49,12
|MATTINATA
|6 su 6
|11,78
|29,28
|37,80
|55,16
|MONTE SANT’ANGELO
|17 su 17
|10,42
|26,29
|35,65
|51,92
|MONTELEONE DI PUGLIA
|3 su 3
|12,25
|31,90
|40,11
|57,60
|MOTTA MONTECORVINO
|1 su 1
|9,00
|28,77
|33,27
|51,86
|ORDONA
|2 su 2
|11,97
|30,54
|41,92
|56,52
|ORSARA DI PUGLIA
|4 su 4
|9,49
|31,84
|42,26
|56,13
|ORTA NOVA
|16 su 16
|9,25
|23,65
|32,14
|44,58
|PANNI
|2 su 2
|8,36
|23,69
|34,49
|51,74
|PESCHICI
|4 su 4
|8,13
|22,71
|28,25
|41,98
|PIETRAMONTECORVINO
|3 su 3
|8,57
|26,66
|39,89
|57,22
|POGGIO IMPERIALE
|3 su 3
|9,84
|26,44
|32,98
|45,28
|RIGNANO GARGANICO
|2 su 2
|6,47
|25,45
|35,01
|51,11
|ROCCHETTA SANT’ANTONIO
|2 su 2
|9,60
|29,77
|39,81
|55,13
|RODI GARGANICO
|4 su 4
|11,14
|25,04
|29,94
|44,77
|ROSETO VALFORTORE
|2 su 2
|7,34
|22,62
|30,69
|44,52
|SAN GIOVANNI ROTONDO
|26 su 26
|11,26
|29,20
|39,24
|55,19
|SAN MARCO IN LAMIS
|18 su 18
|9,23
|25,22
|35,68
|51,56
|SAN MARCO LA CATOLA
|2 su 2
|5,48
|24,50
|29,68
|42,80
|SAN NICANDRO GARGANICO
|22 su 22
|8,14
|22,15
|29,67
|43,67
|SAN PAOLO DI CIVITATE
|6 su 6
|7,11
|23,22
|31,87
|44,74
|SAN SEVERO
|56 su 56
|9,60
|24,96
|33,75
|45,36
|SANT’AGATA DI PUGLIA
|3 su 3
|5,69
|20,93
|35,18
|46,77
|SERRACAPRIOLA
|5 su 5
|11,32
|29,29
|39,16
|52,96
|STORNARA
|4 su 4
|6,38
|22,86
|31,22
|43,14
|STORNARELLA
|4 su 4
|9,36
|29,47
|38,35
|52,43
|TORREMAGGIORE
|17 su 17
|9,09
|23,52
|33,59
|46,92
|TROIA
|7 su 7
|11,47
|31,47
|41,29
|56,26
|VICO DEL GARGANO
|10 su 10
|8,89
|23,49
|29,42
|41,29
|VIESTE
|14 su 14
|8,80
|22,50
|28,04
|43,20
|VOLTURARA APPULA
|1 su 1
|12,46
|36,33
|40,14
|56,75
|VOLTURINO
|2 su 2
|6,38
|24,61
|32,05
|49,14
|ZAPPONETA
|2 su 2
|6,92
|19,79
|25,89
|40,31
|LECCE
|825 su 825
|12,66
|33,78
|40,74
|53,
|ALESSANO
|7 su 7
|10,35
|34,17
|41,26
|54,92
|ALEZIO
|5 su 5
|11,15
|31,18
|38,43
|52,82
|ALLISTE
|7 su 7
|8,63
|25,41
|32,52
|42,90
|ANDRANO
|5 su 5
|11,60
|36,86
|46,48
|61,27
|ARADEO
|9 su 9
|9,92
|29,52
|37,22
|49,41
|ARNESANO
|4 su 4
|14,43
|38,98
|47,45
|61,56
|BAGNOLO DEL SALENTO
|2 su 2
|12,70
|37,47
|45,49
|60,56
|BOTRUGNO
|3 su 3
|12,31
|36,96
|44,35
|58,52
|CALIMERA
|7 su 7
|17,08
|43,68
|51,26
|65,49
|CAMPI SALENTINA
|10 su 10
|12,43
|33,54
|40,16
|54,42
|CANNOLE
|2 su 2
|11,97
|38,07
|43,94
|57,92
|CAPRARICA DI LECCE
|3 su 3
|10,34
|35,24
|43,59
|59,91
|CARMIANO
|10 su 10
|11,65
|33,19
|40,71
|53,21
|CARPIGNANO SALENTINO
|5 su 5
|12,30
|34,33
|40,70
|54,50
|CASARANO
|23 su 23
|12,19
|33,80
|40,58
|52,08
|CASTRI DI LECCE
|3 su 3
|11,21
|33,96
|41,52
|56,56
|CASTRIGNANO DE’ GRECI
|5 su 5
|13,02
|35,32
|42,49
|57,51
|CASTRIGNANO DEL CAPO
|6 su 6
|12,53
|34,90
|40,53
|53,60
|CASTRO
|3 su 3
|11,49
|37,82
|42,53
|57,17
|CAVALLINO
|10 su 10
|14,22
|36,01
|42,58
|56,75
|COLLEPASSO
|6 su 6
|9,95
|30,52
|38,87
|50,61
|COPERTINO
|26 su 26
|10,56
|28,53
|34,60
|46,74
|CORIGLIANO D’OTRANTO
|5 su 5
|14,56
|40,06
|47,48
|61,44
|CORSANO
|5 su 5
|9,43
|32,53
|42,35
|56,56
|CURSI
|4 su 4
|12,13
|36,28
|43,61
|57,05
|CUTROFIANO
|9 su 9
|12,12
|32,80
|39,30
|52,55
|DISO
|3 su 3
|16,83
|38,10
|45,61
|58,95
|GAGLIANO DEL CAPO
|5 su 5
|12,75
|31,31
|37,20
|48,64
|GALATINA
|28 su 28
|13,54
|35,35
|42,48
|54,63
|GALATONE
|15 su 15
|10,82
|30,71
|37,96
|51,19
|GALLIPOLI
|24 su 24
|12,73
|30,74
|36,76
|50,26
|GIUGGIANELLO
|1 su 1
|11,92
|37,76
|44,20
|63,29
|GIURDIGNANO
|2 su 2
|10,35
|32,05
|40,19
|51,80
|GUAGNANO
|6 su 6
|12,13
|34,36
|41,19
|52,26
|LECCE
|102 su 102
|17,13
|38,98
|45,16
|58,47
|LEQUILE
|7 su 7
|13,74
|34,55
|40,40
|55,72
|LEVERANO
|12 su 12
|10,30
|30,40
|37,97
|48,72
|LIZZANELLO
|11 su 11
|11,86
|30,04
|37,09
|51,50
|MAGLIE
|17 su 17
|16,68
|43,00
|49,61
|63,29
|MARTANO
|10 su 10
|12,59
|37,83
|45,24
|58,19
|MARTIGNANO
|2 su 2
|14,14
|40,85
|49,88
|65,20
|MATINO
|12 su 12
|10,53
|30,56
|38,36
|49,66
|MELENDUGNO
|8 su 8
|12,04
|32,43
|38,67
|54,09
|MELISSANO
|7 su 7
|10,03
|28,65
|34,92
|45,43
|MELPIGNANO
|3 su 3
|17,71
|44,08
|50,77
|64,97
|MIGGIANO
|3 su 3
|11,26
|32,05
|38,68
|51,61
|MINERVINO DI LECCE
|4 su 4
|11,84
|33,92
|41,37
|54,30
|MONTERONI DI LECCE
|11 su 11
|13,36
|33,62
|40,11
|53,91
|MONTESANO SALENTINO
|3 su 3
|13,52
|37,81
|45,67
|59,24
|MORCIANO DI LEUCA
|4 su 4
|9,91
|32,14
|37,52
|50,31
|MURO LECCESE
|5 su 5
|12,43
|38,12
|46,18
|58,53
|NARDO’
|33 su 33
|12,51
|31,96
|38,90
|51,20
|NEVIANO
|5 su 5
|11,89
|32,92
|41,80
|53,37
|NOCIGLIA
|3 su 3
|11,52
|33,61
|39,18
|52,45
|NOVOLI
|7 su 7
|14,46
|35,41
|42,55
|55,16
|ORTELLE
|3 su 3
|11,77
|38,15
|46,89
|59,24
|OTRANTO
|6 su 6
|13,32
|35,47
|40,45
|56,15
|PALMARIGGI
|2 su 2
|12,53
|35,31
|42,42
|55,38
|PARABITA
|10 su 10
|9,88
|33,57
|42,30
|54,44
|PATU’
|2 su 2
|13,35
|36,06
|43,29
|59,14
|POGGIARDO
|6 su 6
|11,26
|30,43
|39,70
|52,94
|PORTO CESAREO
|6 su 6
|10,31
|26,87
|32,32
|47,58
|PRESICCE-ACQUARICA
|12 su 12
|9,59
|31,14
|36,76
|48,51
|RACALE
|11 su 11
|10,44
|28,80
|35,99
|46,60
|RUFFANO
|10 su 10
|8,96
|29,45
|35,10
|46,35
|SALICE SALENTINO
|7 su 7
|12,57
|32,87
|39,30
|51,91
|SALVE
|5 su 5
|11,23
|31,35
|38,79
|53,13
|SAN CASSIANO
|2 su 2
|9,05
|33,52
|43,37
|59,98
|SAN CESARIO DI LECCE
|7 su 7
|14,60
|35,62
|42,40
|57,17
|SAN DONATO DI LECCE
|5 su 5
|11,50
|33,33
|39,90
|53,79
|SAN PIETRO IN LAMA
|4 su 4
|14,80
|36,34
|42,19
|55,77
|SANARICA
|2 su 2
|9,73
|32,62
|40,07
|51,92
|SANNICOLA
|7 su 7
|13,21
|38,13
|45,25
|58,03
|SANTA CESAREA TERME
|4 su 4
|12,54
|38,02
|44,61
|59,91
|SCORRANO
|8 su 8
|11,79
|33,38
|41,15
|54,78
|SECLI’
|2 su 2
|12,06
|29,55
|39,06
|49,39
|SOGLIANO CAVOUR
|4 su 4
|11,06
|34,23
|42,53
|56,09
|SOLETO
|5 su 5
|13,07
|34,68
|42,74
|54,12
|SPECCHIA
|5 su 5
|10,48
|34,15
|41,62
|53,35
|SPONGANO
|4 su 4
|11,47
|35,38
|44,89
|59,46
|SQUINZANO
|18 su 18
|12,17
|30,67
|37,24
|50,85
|STERNATIA
|3 su 3
|13,12
|37,50
|46,38
|62,61
|SUPERSANO
|4 su 4
|6,51
|26,63
|34,24
|46,91
|SURANO
|2 su 2
|11,03
|32,85
|42,61
|57,23
|SURBO
|13 su 13
|13,79
|31,39
|38,17
|50,38
|TAURISANO
|14 su 14
|9,40
|27,78
|34,28
|44,53
|TAVIANO
|11 su 11
|10,96
|28,97
|36,60
|47,56
|TIGGIANO
|3 su 3
|9,56
|33,92
|43,74
|57,44
|TREPUZZI
|13 su 13
|15,38
|36,47
|42,58
|55,14
|TRICASE
|21 su 21
|12,14
|34,54
|43,72
|56,44
|TUGLIE
|6 su 6
|12,55
|35,45
|42,31
|57,52
|UGENTO
|14 su 14
|9,99
|28,60
|34,93
|45,42
|UGGIANO LA CHIESA
|4 su 4
|12,41
|37,19
|44,75
|57,24
|VEGLIE
|12 su 12
|11,14
|30,63
|36,60
|47,55
|VERNOLE
|9 su 9
|13,18
|33,27
|42,31
|55,40
|ZOLLINO
|2 su 2
|16,33
|43,20
|51,66
|65,97
|TARANTO
|537 su 543
|11,33
|29,75
|37,92
|50,76
|AVETRANA
|8 su 8
|9,77
|27,86
|34,93
|47,61
|CAROSINO
|6 su 6
|12,98
|34,35
|42,21
|55,89
|CASTELLANETA
|19 su 19
|11,67
|30,70
|39,72
|54,19
|CRISPIANO
|13 su 13
|10,14
|29,19
|38,83
|52,17
|FAGGIANO
|4 su 4
|10,18
|30,26
|37,78
|50,62
|FRAGAGNANO
|5 su 5
|12,84
|32,42
|41,33
|55,89
|GINOSA
|22 su 22
|9,59
|27,08
|37,63
|50,77
|GROTTAGLIE
|22 su 27
|10,28
|30,03
|38,79
|51,81
|LATERZA
|14 su 14
|9,27
|29,91
|41,40
|55,81
|LEPORANO
|6 su 6
|12,59
|31,25
|37,94
|50,43
|LIZZANO
|9 su 9
|9,69
|28,86
|36,86
|49,48
|MANDURIA
|29 su 30
|11,88
|30,77
|39,01
|50,34
|MARTINA FRANCA
|44 su 44
|12,38
|32,91
|42,41
|56,20
|MARUGGIO
|5 su 5
|11,15
|31,32
|39,34
|54,15
|MASSAFRA
|26 su 26
|9,52
|25,89
|34,88
|47,45
|MONTEIASI
|5 su 5
|10,28
|29,82
|39,17
|53,43
|MONTEMESOLA
|4 su 4
|9,78
|28,70
|38,98
|51,98
|MONTEPARANO
|2 su 2
|12,19
|35,39
|44,65
|59,07
|MOTTOLA
|18 su 18
|9,19
|26,84
|37,90
|53,85
|PALAGIANELLO
|6 su 6
|9,40
|25,65
|34,46
|47,12
|PALAGIANO
|14 su 14
|10,31
|28,08
|36,58
|49,88
|PULSANO
|9 su 9
|11,50
|29,15
|35,45
|48,87
|ROCCAFORZATA
|2 su 2
|11,04
|30,23
|37,13
|50,72
|SAN GIORGIO IONICO
|13 su 13
|12,27
|30,69
|38,63
|51,95
|SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
|8 su 8
|7,33
|26,95
|36,51
|49,98
|SAVA
|15 su 15
|10,59
|29,76
|38,19
|49,08
|STATTE
|13 su 13
|10,63
|25,94
|33,00
|45,61
|TARANTO
|191 su 191
|12,52
|30,30
|37,09
|49,24
|TORRICELLA
|5 su 5
|9,35
|26,63
|33,23
|46,34