rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Referendum: affluenza Al voto fino alle 15, il dato definitivo: Puglia al 52,01 per cento

23 Marzo 2026
Screenshot 20260322 190122

Sezioni esaminate: l’affluenza a livello nazionale è intorno al 59 per cento in Italia e del 52 per cento in Puglia.

notizia in aggiornamento

Legenda: dati Eligendo

ESTERO

190 su 2.207

21,18

ITALIA

61.528 su 61.533

14,92

38,89

46,06

58,93

PUGLIA

4.032 su 4.032

12,13

30,96

39,00

52,01
BARI 1.224 su 1.224 13,08 32,05 40,80 53,90
ACQUAVIVA DELLE FONTI 20 su 20 12,40 35,57 46,53 61,11
ADELFIA 16 su 16 12,69 31,09 39,12 51,83
ALBEROBELLO 9 su 9 11,31 31,99 40,95 56,18
ALTAMURA 60 su 60 9,95 28,73 40,57 53,73
BARI 344 su 344 15,62 34,62 41,47 53,59
BINETTO 2 su 2 12,08 33,24 42,26 57,40
BITETTO 11 su 11 11,05 31,72 44,19 57,78
BITONTO 51 su 51 12,61 29,55 37,60 49,54
BITRITTO 11 su 11 12,36 33,53 42,19 56,57
CAPURSO 15 su 15 13,61 31,25 39,34 51,57
CASAMASSIMA 16 su 16 11,93 29,83 37,52 51,35
CASSANO DELLE MURGE 13 su 13 11,98 32,54 40,98 54,21
CASTELLANA GROTTE 18 su 18 12,31 32,76 43,33 58,37
CELLAMARE 6 su 6 12,63 29,37 37,12 50,39
CONVERSANO 23 su 23 12,41 34,12 43,98 57,87
CORATO 44 su 44 12,30 31,89 42,49 57,28
GIOIA DEL COLLE 25 su 25 12,48 31,63 41,93 56,03
GIOVINAZZO 23 su 23 16,02 36,79 44,96 58,36
GRAVINA IN PUGLIA 2 su 34 9,73 26,83 37,12 40,95
GRUMO APPULA 12 su 12 11,33 28,31 36,68 48,08
LOCOROTONDO 12 su 12 11,39 32,46 43,69 58,21
MODUGNO 34 su 34 14,71 32,88 39,86 52,47
MOLA DI BARI 28 su 28 11,70 29,90 37,53 51,88
MOLFETTA 60 su 60 14,75 32,45 39,90 51,60
MONOPOLI 52 su 52 12,47 31,01 38,51 52,16
NOCI 17 su 17 11,85 30,44 41,29 56,76
NOICATTARO 20 su 22 10,01 27,81 37,39 50,63
PALO DEL COLLE 20 su 20 11,47 29,61 39,76 53,11
POGGIORSINI 2 su 2 11,40 31,88 41,93 60,58
POLIGNANO A MARE 18 su 18 11,36 31,63 41,04 55,96
PUTIGNANO 25 su 25 16,20 37,93 47,83 61,24
RUTIGLIANO 19 su 19 8,81 27,94 38,10 50,86
RUVO DI PUGLIA 22 su 23 11,97 29,72 41,71 54,97
SAMMICHELE DI BARI 8 su 8 10,21 33,40 42,75 56,84
SANNICANDRO DI BARI 11 su 11 10,80 29,61 40,66 54,05
SANTERAMO IN COLLE 23 su 23 11,26 32,14 43,83 58,56
TERLIZZI 22 su 22 12,13 31,49 40,82 54,52
TORITTO 10 su 10 11,20 27,40 38,35 51,56
TRIGGIANO 30 su 30 12,53 28,72 36,67 50,41
TURI 12 su 13 10,24 30,75 39,91 52,07
VALENZANO 22 su 22 14,13 34,39 42,62 55,81
BARLETTA-ANDRIA-TRANI 410 su 410 12,24 30,36 39,21 52,68
ANDRIA 110 su 110 13,02 31,03 40,73 54,37
BARLETTA 104 su 104 12,76 30,52 39,38 53,23
BISCEGLIE 50 su 50 12,09 30,14 39,44 52,60
CANOSA DI PUGLIA 32 su 32 9,15 24,73 33,08 45,49
MARGHERITA DI SAVOIA 13 su 13 9,92 27,56 34,25 48,08
MINERVINO MURGE 12 su 12 8,95 29,22 39,61 53,54
SAN FERDINANDO DI PUGLIA 14 su 14 8,72 25,71 33,65 47,38
SPINAZZOLA 7 su 7 10,41 31,47 39,88 55,04
TRANI 54 su 54 14,32 34,89 42,86 56,15
TRINITAPOLI 14 su 14 9,34 24,97 32,52 44,75
BRINDISI 378 su 378 11,67 30,11 37,20 49,62
BRINDISI 80 su 80 13,47 31,94 37,57 49,29
CAROVIGNO 15 su 15 10,12 26,62 34,45 46,62
CEGLIE MESSAPICA 22 su 22 9,97 26,17 34,53 47,08
CELLINO SAN MARCO 7 su 7 11,74 31,16 37,35 50,43
CISTERNINO 12 su 12 12,24 34,85 44,29 59,37
ERCHIE 9 su 9 8,63 26,77 33,85 46,63
FASANO 37 su 37 11,59 29,88 37,49 51,08
FRANCAVILLA FONTANA 30 su 30 10,45 26,88 35,39 46,78
LATIANO 14 su 14 11,04 29,83 38,16 50,68
MESAGNE 27 su 27 12,53 31,94 37,77 50,16
ORIA 13 su 13 10,04 26,76 33,20 44,19
OSTUNI 31 su 31 11,81 32,35 39,59 53,16
SAN DONACI 7 su 7 10,71 29,00 36,11 49,68
SAN MICHELE SALENTINO 6 su 6 10,17 28,14 36,80 49,11
SAN PANCRAZIO SALENTINO 10 su 10 12,65 33,80 41,67 54,74
SAN PIETRO VERNOTICO 16 su 16 12,33 30,14 36,30 48,42
SAN VITO DEI NORMANNI 19 su 19 11,62 31,82 38,59 50,70
TORCHIAROLO 5 su 5 11,56 29,84 35,92 48,07
TORRE SANTA SUSANNA 11 su 11 10,86 28,45 37,67 49,77
VILLA CASTELLI 7 su 7 10,28 27,73 34,69 47,17
FOGGIA 652 su 652 10,37 26,92 34,88 48,20
ACCADIA 3 su 3 8,80 25,48 33,94 49,04
ALBERONA 2 su 2 7,00 24,34 30,03 44,75
ANZANO DI PUGLIA 2 su 2 9,79 29,47 36,67 46,57
APRICENA 15 su 15 8,83 25,73 33,63 47,57
ASCOLI SATRIANO 6 su 6 7,98 23,19 33,80 46,09
BICCARI 3 su 3 10,13 29,59 41,00 54,83
BOVINO 5 su 5 9,56 30,01 40,56 54,33
CAGNANO VARANO 9 su 9 6,73 18,36 26,43 39,45
CANDELA 3 su 3 8,45 23,91 36,66 52,03
CARAPELLE 5 su 5 9,22 24,85 32,85 45,85
CARLANTINO 2 su 2 7,22 28,26 34,38 46,00
CARPINO 5 su 5 5,84 17,29 23,00 38,67
CASALNUOVO MONTEROTARO 2 su 2 9,05 23,26 31,58 48,14
CASALVECCHIO DI PUGLIA 2 su 2 5,69 21,51 31,41 48,41
CASTELLUCCIO DEI SAURI 2 su 2 9,37 29,69 38,58 53,42
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 2 su 2 8,70 28,95 38,26 52,23
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 2 su 2 10,64 30,77 39,98 55,46
CELENZA VALFORTORE 2 su 2 8,06 27,54 32,70 48,91
CELLE DI SAN VITO 1 su 1 19,17 42,50 47,50 62,50
CERIGNOLA 50 su 50 7,81 20,35 27,47 38,79
CHIEUTI 2 su 2 9,70 24,46 32,34 49,25
DELICETO 5 su 5 9,99 27,64 40,40 55,14
FAETO 1 su 1 7,91 22,22 29,19 39,17
FOGGIA 147 su 147 12,72 31,90 39,13 52,03
ISCHITELLA 4 su 4 8,30 21,87 30,50 44,40
ISOLE TREMITI 2 su 2 14,74 26,05 27,89 42,11
LESINA 6 su 6 9,63 24,94 31,40 45,56
LUCERA 33 su 33 10,54 27,87 35,24 48,88
MANFREDONIA 59 su 59 12,82 29,31 36,37 49,12
MATTINATA 6 su 6 11,78 29,28 37,80 55,16
MONTE SANT’ANGELO 17 su 17 10,42 26,29 35,65 51,92
MONTELEONE DI PUGLIA 3 su 3 12,25 31,90 40,11 57,60
MOTTA MONTECORVINO 1 su 1 9,00 28,77 33,27 51,86
ORDONA 2 su 2 11,97 30,54 41,92 56,52
ORSARA DI PUGLIA 4 su 4 9,49 31,84 42,26 56,13
ORTA NOVA 16 su 16 9,25 23,65 32,14 44,58
PANNI 2 su 2 8,36 23,69 34,49 51,74
PESCHICI 4 su 4 8,13 22,71 28,25 41,98
PIETRAMONTECORVINO 3 su 3 8,57 26,66 39,89 57,22
POGGIO IMPERIALE 3 su 3 9,84 26,44 32,98 45,28
RIGNANO GARGANICO 2 su 2 6,47 25,45 35,01 51,11
ROCCHETTA SANT’ANTONIO 2 su 2 9,60 29,77 39,81 55,13
RODI GARGANICO 4 su 4 11,14 25,04 29,94 44,77
ROSETO VALFORTORE 2 su 2 7,34 22,62 30,69 44,52
SAN GIOVANNI ROTONDO 26 su 26 11,26 29,20 39,24 55,19
SAN MARCO IN LAMIS 18 su 18 9,23 25,22 35,68 51,56
SAN MARCO LA CATOLA 2 su 2 5,48 24,50 29,68 42,80
SAN NICANDRO GARGANICO 22 su 22 8,14 22,15 29,67 43,67
SAN PAOLO DI CIVITATE 6 su 6 7,11 23,22 31,87 44,74
SAN SEVERO 56 su 56 9,60 24,96 33,75 45,36
SANT’AGATA DI PUGLIA 3 su 3 5,69 20,93 35,18 46,77
SERRACAPRIOLA 5 su 5 11,32 29,29 39,16 52,96
STORNARA 4 su 4 6,38 22,86 31,22 43,14
STORNARELLA 4 su 4 9,36 29,47 38,35 52,43
TORREMAGGIORE 17 su 17 9,09 23,52 33,59 46,92
TROIA 7 su 7 11,47 31,47 41,29 56,26
VICO DEL GARGANO 10 su 10 8,89 23,49 29,42 41,29
VIESTE 14 su 14 8,80 22,50 28,04 43,20
VOLTURARA APPULA 1 su 1 12,46 36,33 40,14 56,75
VOLTURINO 2 su 2 6,38 24,61 32,05 49,14
ZAPPONETA 2 su 2 6,92 19,79 25,89 40,31
LECCE 825 su 825 12,66 33,78 40,74 53,
ALESSANO 7 su 7 10,35 34,17 41,26 54,92
ALEZIO 5 su 5 11,15 31,18 38,43 52,82
ALLISTE 7 su 7 8,63 25,41 32,52 42,90
ANDRANO 5 su 5 11,60 36,86 46,48 61,27
ARADEO 9 su 9 9,92 29,52 37,22 49,41
ARNESANO 4 su 4 14,43 38,98 47,45 61,56
BAGNOLO DEL SALENTO 2 su 2 12,70 37,47 45,49 60,56
BOTRUGNO 3 su 3 12,31 36,96 44,35 58,52
CALIMERA 7 su 7 17,08 43,68 51,26 65,49
CAMPI SALENTINA 10 su 10 12,43 33,54 40,16 54,42
CANNOLE 2 su 2 11,97 38,07 43,94 57,92
CAPRARICA DI LECCE 3 su 3 10,34 35,24 43,59 59,91
CARMIANO 10 su 10 11,65 33,19 40,71 53,21
CARPIGNANO SALENTINO 5 su 5 12,30 34,33 40,70 54,50
CASARANO 23 su 23 12,19 33,80 40,58 52,08
CASTRI DI LECCE 3 su 3 11,21 33,96 41,52 56,56
CASTRIGNANO DE’ GRECI 5 su 5 13,02 35,32 42,49 57,51
CASTRIGNANO DEL CAPO 6 su 6 12,53 34,90 40,53 53,60
CASTRO 3 su 3 11,49 37,82 42,53 57,17
CAVALLINO 10 su 10 14,22 36,01 42,58 56,75
COLLEPASSO 6 su 6 9,95 30,52 38,87 50,61
COPERTINO 26 su 26 10,56 28,53 34,60 46,74
CORIGLIANO D’OTRANTO 5 su 5 14,56 40,06 47,48 61,44
CORSANO 5 su 5 9,43 32,53 42,35 56,56
CURSI 4 su 4 12,13 36,28 43,61 57,05
CUTROFIANO 9 su 9 12,12 32,80 39,30 52,55
DISO 3 su 3 16,83 38,10 45,61 58,95
GAGLIANO DEL CAPO 5 su 5 12,75 31,31 37,20 48,64
GALATINA 28 su 28 13,54 35,35 42,48 54,63
GALATONE 15 su 15 10,82 30,71 37,96 51,19
GALLIPOLI 24 su 24 12,73 30,74 36,76 50,26
GIUGGIANELLO 1 su 1 11,92 37,76 44,20 63,29
GIURDIGNANO 2 su 2 10,35 32,05 40,19 51,80
GUAGNANO 6 su 6 12,13 34,36 41,19 52,26
LECCE 102 su 102 17,13 38,98 45,16 58,47
LEQUILE 7 su 7 13,74 34,55 40,40 55,72
LEVERANO 12 su 12 10,30 30,40 37,97 48,72
LIZZANELLO 11 su 11 11,86 30,04 37,09 51,50
MAGLIE 17 su 17 16,68 43,00 49,61 63,29
MARTANO 10 su 10 12,59 37,83 45,24 58,19
MARTIGNANO 2 su 2 14,14 40,85 49,88 65,20
MATINO 12 su 12 10,53 30,56 38,36 49,66
MELENDUGNO 8 su 8 12,04 32,43 38,67 54,09
MELISSANO 7 su 7 10,03 28,65 34,92 45,43
MELPIGNANO 3 su 3 17,71 44,08 50,77 64,97
MIGGIANO 3 su 3 11,26 32,05 38,68 51,61
MINERVINO DI LECCE 4 su 4 11,84 33,92 41,37 54,30
MONTERONI DI LECCE 11 su 11 13,36 33,62 40,11 53,91
MONTESANO SALENTINO 3 su 3 13,52 37,81 45,67 59,24
MORCIANO DI LEUCA 4 su 4 9,91 32,14 37,52 50,31
MURO LECCESE 5 su 5 12,43 38,12 46,18 58,53
NARDO’ 33 su 33 12,51 31,96 38,90 51,20
NEVIANO 5 su 5 11,89 32,92 41,80 53,37
NOCIGLIA 3 su 3 11,52 33,61 39,18 52,45
NOVOLI 7 su 7 14,46 35,41 42,55 55,16
ORTELLE 3 su 3 11,77 38,15 46,89 59,24
OTRANTO 6 su 6 13,32 35,47 40,45 56,15
PALMARIGGI 2 su 2 12,53 35,31 42,42 55,38
PARABITA 10 su 10 9,88 33,57 42,30 54,44
PATU’ 2 su 2 13,35 36,06 43,29 59,14
POGGIARDO 6 su 6 11,26 30,43 39,70 52,94
PORTO CESAREO 6 su 6 10,31 26,87 32,32 47,58
PRESICCE-ACQUARICA 12 su 12 9,59 31,14 36,76 48,51
RACALE 11 su 11 10,44 28,80 35,99 46,60
RUFFANO 10 su 10 8,96 29,45 35,10 46,35
SALICE SALENTINO 7 su 7 12,57 32,87 39,30 51,91
SALVE 5 su 5 11,23 31,35 38,79 53,13
SAN CASSIANO 2 su 2 9,05 33,52 43,37 59,98
SAN CESARIO DI LECCE 7 su 7 14,60 35,62 42,40 57,17
SAN DONATO DI LECCE 5 su 5 11,50 33,33 39,90 53,79
SAN PIETRO IN LAMA 4 su 4 14,80 36,34 42,19 55,77
SANARICA 2 su 2 9,73 32,62 40,07 51,92
SANNICOLA 7 su 7 13,21 38,13 45,25 58,03
SANTA CESAREA TERME 4 su 4 12,54 38,02 44,61 59,91
SCORRANO 8 su 8 11,79 33,38 41,15 54,78
SECLI’ 2 su 2 12,06 29,55 39,06 49,39
SOGLIANO CAVOUR 4 su 4 11,06 34,23 42,53 56,09
SOLETO 5 su 5 13,07 34,68 42,74 54,12
SPECCHIA 5 su 5 10,48 34,15 41,62 53,35
SPONGANO 4 su 4 11,47 35,38 44,89 59,46
SQUINZANO 18 su 18 12,17 30,67 37,24 50,85
STERNATIA 3 su 3 13,12 37,50 46,38 62,61
SUPERSANO 4 su 4 6,51 26,63 34,24 46,91
SURANO 2 su 2 11,03 32,85 42,61 57,23
SURBO 13 su 13 13,79 31,39 38,17 50,38
TAURISANO 14 su 14 9,40 27,78 34,28 44,53
TAVIANO 11 su 11 10,96 28,97 36,60 47,56
TIGGIANO 3 su 3 9,56 33,92 43,74 57,44
TREPUZZI 13 su 13 15,38 36,47 42,58 55,14
TRICASE 21 su 21 12,14 34,54 43,72 56,44
TUGLIE 6 su 6 12,55 35,45 42,31 57,52
UGENTO 14 su 14 9,99 28,60 34,93 45,42
UGGIANO LA CHIESA 4 su 4 12,41 37,19 44,75 57,24
VEGLIE 12 su 12 11,14 30,63 36,60 47,55
VERNOLE 9 su 9 13,18 33,27 42,31 55,40
ZOLLINO 2 su 2 16,33 43,20 51,66 65,97
TARANTO 537 su 543 11,33 29,75 37,92 50,76
AVETRANA 8 su 8 9,77 27,86 34,93 47,61
CAROSINO 6 su 6 12,98 34,35 42,21 55,89
CASTELLANETA 19 su 19 11,67 30,70 39,72 54,19
CRISPIANO 13 su 13 10,14 29,19 38,83 52,17
FAGGIANO 4 su 4 10,18 30,26 37,78 50,62
FRAGAGNANO 5 su 5 12,84 32,42 41,33 55,89
GINOSA 22 su 22 9,59 27,08 37,63 50,77
GROTTAGLIE 22 su 27 10,28 30,03 38,79 51,81
LATERZA 14 su 14 9,27 29,91 41,40 55,81
LEPORANO 6 su 6 12,59 31,25 37,94 50,43
LIZZANO 9 su 9 9,69 28,86 36,86 49,48
MANDURIA 29 su 30 11,88 30,77 39,01 50,34
MARTINA FRANCA 44 su 44 12,38 32,91 42,41 56,20
MARUGGIO 5 su 5 11,15 31,32 39,34 54,15
MASSAFRA 26 su 26 9,52 25,89 34,88 47,45
MONTEIASI 5 su 5 10,28 29,82 39,17 53,43
MONTEMESOLA 4 su 4 9,78 28,70 38,98 51,98
MONTEPARANO 2 su 2 12,19 35,39 44,65 59,07
MOTTOLA 18 su 18 9,19 26,84 37,90 53,85
PALAGIANELLO 6 su 6 9,40 25,65 34,46 47,12
PALAGIANO 14 su 14 10,31 28,08 36,58 49,88
PULSANO 9 su 9 11,50 29,15 35,45 48,87
ROCCAFORZATA 2 su 2 11,04 30,23 37,13 50,72
SAN GIORGIO IONICO 13 su 13 12,27 30,69 38,63 51,95
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 8 su 8 7,33 26,95 36,51 49,98
SAVA 15 su 15 10,59 29,76 38,19 49,08
STATTE 13 su 13 10,63 25,94 33,00 45,61
TARANTO 191 su 191 12,52 30,30 37,09 49,24
TORRICELLA 5 su 5 9,35 26,63 33,23 46,34

Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

ospedale perrino 1

San Donaci: morto d’infarto, venuta a saperlo muore la sorella e la terza sorella è ricoverata per grave malore Una sequenza che ha dell'incredibile

pasquale natuzzi jr

L'”invito” di Pasquale Natuzzi jr. a Elly Schlein che aveva manifestato con i lavoratori (c’è da sperare che sia falso) Inqualificabile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione